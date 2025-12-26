ГУР показало эксклюзивные кадры работы спецназовцев на Запорожском направлении

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали эксклюзивные кадры боевой работы спецназовцев подразделения Химера в Запорожской области осенью 2025 года.
Главные тезисы
- Подразделение Химера продемонстрировало эксклюзивные кадры работы на Запорожском направлении осенью 2025 года.
- В видео показаны атмосферные эпизоды напряжения и адреналина во время войны за свободу Украины: виражи, бомберы, минометы, работа на поле боя и эвакуация раненых.
"Химера" уничтожает российских окупантов на Запорожском направлении
ГУР обнародовало соответствующее видео.
В ГУР отметили, что в видео зафиксированы "атмосферные эпизоды напряжения и адреналина во время войны за свободу Украины:
крутые виражи от мастеров FPV,
меткие сбросы с тяжелых бомберов,
удары по московитам из минометов,
работа спецназовцев на поле боя,
эвакуация раненых из "киллзоны".
