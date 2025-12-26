ГУР показало эксклюзивные кадры работы спецназовцев на Запорожском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР показало эксклюзивные кадры работы спецназовцев на Запорожском направлении

ГУР
ГУР
Читати українською

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали эксклюзивные кадры боевой работы спецназовцев подразделения Химера в Запорожской области осенью 2025 года.

Главные тезисы

  • Подразделение Химера продемонстрировало эксклюзивные кадры работы на Запорожском направлении осенью 2025 года.
  • В видео показаны атмосферные эпизоды напряжения и адреналина во время войны за свободу Украины: виражи, бомберы, минометы, работа на поле боя и эвакуация раненых.

"Химера" уничтожает российских окупантов на Запорожском направлении

ГУР обнародовало соответствующее видео.

Методическое круглосуточное уничтожение российских захватчиков — бойцы подразделения "Химера", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, демонстрируют эксклюзивные кадры боевой работы на Запорожском фронте осенью 2025 года.

В ГУР отметили, что в видео зафиксированы "атмосферные эпизоды напряжения и адреналина во время войны за свободу Украины:

  • крутые виражи от мастеров FPV,

  • меткие сбросы с тяжелых бомберов,

  • удары по московитам из минометов,

  • работа спецназовцев на поле боя,

  • эвакуация раненых из "киллзоны".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР вывело из строя магистральный газопровод в России — инсайдеры
Новая успешная спецоперация ГУР — первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР показали эксклюзивное видео спецоперации на Покровском направлении
ГУР
ГУР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Призраки" ГУР сожгли в Крыму ряд средств ПВО оккупантов — видео
ГУР
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?