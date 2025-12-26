ГУР показало ексклюзивні кадри роботи спецпризначенців на Запорізькому напрямку

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України показали ексклюзивні кадри бойової роботи спецпризначенців підрозділу “Химера” у Запорізькій області восени 2025 року.
Головні тези:
- Показані ексклюзивні кадри бойової роботи спецпризначенців підрозділу “Химера” на Запорізькому напрямку восени 2025 року.
- У відео представлені атмосферні епізоди напруги та адреналіну під час війни за свободу України: віражі, бомбери, міномети, робота на полі бою та евакуація поранених.
“Химера” нищить російських окупантів на Запорізькому напрямку
ГУР оприлюднило відповідне відео.
У ГУР зазначили, що у відео зафіксовані "атмосферні епізоди напруги та адреналіну під час війни за свободу України:
круті віражі від майстрів FPV,
влучні скиди із важких бомберів,
удари по московитах з мінометів,
робота спецпризначенців на полі бою,
евакуація поранених із “кіллзони”.
