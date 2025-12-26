ГУР показало ексклюзивні кадри роботи спецпризначенців на Запорізькому напрямку
ГУР показало ексклюзивні кадри роботи спецпризначенців на Запорізькому напрямку

ГУР
ГУР
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України показали ексклюзивні кадри бойової роботи спецпризначенців підрозділу “Химера” у Запорізькій області восени 2025 року.

Головні тези:

  • Показані ексклюзивні кадри бойової роботи спецпризначенців підрозділу “Химера” на Запорізькому напрямку восени 2025 року.
  • У відео представлені атмосферні епізоди напруги та адреналіну під час війни за свободу України: віражі, бомбери, міномети, робота на полі бою та евакуація поранених.

“Химера” нищить російських окупантів на Запорізькому напрямку

ГУР оприлюднило відповідне відео.

Методичне цілодобове знищення російських загарбників — бійці підрозділу “Химера”, що входить до складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, демонструють ексклюзивні кадри бойової роботи на Запорізькому фронті восени 2025 року.

У ГУР зазначили, що у відео зафіксовані "атмосферні епізоди напруги та адреналіну під час війни за свободу України:

  • круті віражі від майстрів FPV,

  • влучні скиди із важких бомберів,

  • удари по московитах з мінометів,

  • робота спецпризначенців на полі бою,

  • евакуація поранених із “кіллзони”.

