ГУР оприлюднило нові дані щодо кораблів тіньового нафтового флоту РФ, Ірану та Венесуели

ГУР МО України в розділі “Морські судна” порталу War&Sanctions оприлюднює дані 66 суден тіньового флоту російської федерації, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України.

Зокрема воєнна розвідка України розкриває діяльність танкерів з мережі групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd(Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ).

З 2023 року й дотепер танкерний флот групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ) безперешкодно забезпечує росію нафтодоларами для продовження війни проти України, прикриваючись реєстрацією компаній у державах — членах Європейського Союзу.

Топменеджер цієї групи — Nikolay Spichenok, громадянин Великої Британії, упродовж тривалого часу працював і продовжує працювати на керівних посадах у найбільшій державній судноплавній компанії рф — ПАО “Совкомфлот”, а також у пов’язаних із нею структурах.

Нагадаємо, ПАО "Совкомфлот", яке перебуває під санкціями більшості країн санкційної коаліції, забезпечує транспортування російської нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу, співпрацюючи з провідними російськими нафтогазовими компаніями та трейдерами.

Наразі танкери з “орбіти” Совкомфлоту, зокрема залучені до перевезення нафти та нафтопродуктів з/до Венесуели, масово змінюють прапори на російські, фактично підтверджуючи свою залученість до обслуговування воєнних та економічних інтересів держави-агресора.

Раніше такі судна тіньового флоту ходили під прапорами третіх країн з метою уникнення санкцій західних держав.

Ця тенденція прямо відповідає положенням Морської доктрини РФ, яка передбачає:

розширення цивільного флоту під прапором рф та використання його для забезпечення “національних інтересів” у Світовому океані;

посилення мобілізаційної готовності в морській сфері;

інтеграцію заздалегідь підготовлених цивільних суден і екіпажів до складу збройних сил рф у воєнний час.

ГУР МО України окремо закликає капітанів та екіпажів суден тіньового флоту уникати співпраці з тіньовими компаніями-операторами суден.