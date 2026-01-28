ГУР оприлюднило нові дані щодо кораблів тіньового нафтового флоту РФ, Ірану та Венесуели

ГУР МО України в розділі “Морські судна” порталу War&Sanctions оприлюднює дані 66 суден тіньового флоту російської федерації, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України.
Головні тези:
- Викрито 66 суден тіньового флоту російської федерації, Ірану та Венесуели, включаючи транспортування нафтодоларів для продовження війни проти України.
- Діяльність танкерів з компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ) розкрита у новому звіті воєнної розвідки України.
War&Sanctions: ГУР викриває 66 суден тіньового нафтового флоту РФ, Ірану та Венесуели
Зокрема воєнна розвідка України розкриває діяльність танкерів з мережі групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd(Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ).
З 2023 року й дотепер танкерний флот групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ) безперешкодно забезпечує росію нафтодоларами для продовження війни проти України, прикриваючись реєстрацією компаній у державах — членах Європейського Союзу.
Топменеджер цієї групи — Nikolay Spichenok, громадянин Великої Британії, упродовж тривалого часу працював і продовжує працювати на керівних посадах у найбільшій державній судноплавній компанії рф — ПАО “Совкомфлот”, а також у пов’язаних із нею структурах.
Наразі танкери з “орбіти” Совкомфлоту, зокрема залучені до перевезення нафти та нафтопродуктів з/до Венесуели, масово змінюють прапори на російські, фактично підтверджуючи свою залученість до обслуговування воєнних та економічних інтересів держави-агресора.
Раніше такі судна тіньового флоту ходили під прапорами третіх країн з метою уникнення санкцій західних держав.
Ця тенденція прямо відповідає положенням Морської доктрини РФ, яка передбачає:
розширення цивільного флоту під прапором рф та використання його для забезпечення “національних інтересів” у Світовому океані;
посилення мобілізаційної готовності в морській сфері;
інтеграцію заздалегідь підготовлених цивільних суден і екіпажів до складу збройних сил рф у воєнний час.
ГУР МО України окремо закликає капітанів та екіпажів суден тіньового флоту уникати співпраці з тіньовими компаніями-операторами суден.
Недоброчесні оператори тіньового флоту зникають першими, щойно судно потрапляє під увагу правоохоронних органів — залишаючи моряків сам на сам із правовими, фінансовими та гуманітарними наслідками злочину.
