Поддерживают войну РФ против Украины. ГУР обнародовало данные 15 российских спортсменов
Украина
Read in English
Читати українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством молодежи и спорта обнародовали данные 15 российских спортсменов, несмотря на открытую поддержку войны и службу в силовых структурах РФ, претендующих на участие в международных соревнованиях.

Главные тезисы

  • ГУР и Министерство молодежи и спорта Украины обнародовали данные 15 российских спортсменов, поддерживающих войну РФ против Украины.
  • Российские спортсмены, включая членов ЦСКА и “Динамо”, посещают временно оккупированные территории Украины, что поддерживает военные действия РФ.

ГУР обнародовало данные 15 российских спортсменов, поддерживающих войну против Украины

В разделе "Чемпионы террора" портала War&Sanctions обнародована информация о действующих военнослужащих Росгвардии, представителях Центрального спортивного клуба армии РФ (ЦСКА) и "Динамо", которые посещали временно оккупированные территории Украины и фактически представляют на спортивных площадках вооруженные силы России.

Подразделения Росгвардии непосредственно участвуют в боевых действиях против Украины, а ЦСКА на постоянной основе обеспечивает российские воюющие в Украине подразделения специальной техникой, FPV-дронами, генераторами, проводит милитаризованное "воспитание" молодежи и продвигает военные нарративы за рубежом. Спортивные клубы "Динамо" традиционно связаны с органами внутренних дел и госбезопасности РФ.

Среди обнародованных фигурантов: Александра Саютина, Дарья Непряева, Савелий Коростелев — российские спортсмены, члены российских сборных команд, посещавших временно оккупированный Крым и получивших приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпийские игры 2026 года;

  • Андрей Канчельскис — главный тренер брянского футбольного клуба "Динамо", который проводит спортивные мероприятия на захваченных территориях Украины;

  • Юрий Бородавко и другие лыжники сборной РФ — действующие военнослужащие Росгвардии, представители ЦСКА и "Динамо", причастные к посещению Крыма.

Россия системно использует международный спорт как инструмент "мягкой силы" — для распространения пропаганды, оправдания неспровоцированной агрессии и легализации оккупации, поэтому эти "атлеты" не имеют места в мировом спорте и должны быть отстранены от международных соревнований, даже в "нейтральном" статусе.

Категория
Додати до обраного
Додати до обраного
Додати до обраного
Киев

