Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством молодежи и спорта обнародовали данные 15 российских спортсменов, несмотря на открытую поддержку войны и службу в силовых структурах РФ, претендующих на участие в международных соревнованиях.
Главные тезисы
- ГУР и Министерство молодежи и спорта Украины обнародовали данные 15 российских спортсменов, поддерживающих войну РФ против Украины.
- Российские спортсмены, включая членов ЦСКА и “Динамо”, посещают временно оккупированные территории Украины, что поддерживает военные действия РФ.
ГУР обнародовало данные 15 российских спортсменов, поддерживающих войну против Украины
В разделе "Чемпионы террора" портала War&Sanctions обнародована информация о действующих военнослужащих Росгвардии, представителях Центрального спортивного клуба армии РФ (ЦСКА) и "Динамо", которые посещали временно оккупированные территории Украины и фактически представляют на спортивных площадках вооруженные силы России.
Подразделения Росгвардии непосредственно участвуют в боевых действиях против Украины, а ЦСКА на постоянной основе обеспечивает российские воюющие в Украине подразделения специальной техникой, FPV-дронами, генераторами, проводит милитаризованное "воспитание" молодежи и продвигает военные нарративы за рубежом. Спортивные клубы "Динамо" традиционно связаны с органами внутренних дел и госбезопасности РФ.
Среди обнародованных фигурантов: Александра Саютина, Дарья Непряева, Савелий Коростелев — российские спортсмены, члены российских сборных команд, посещавших временно оккупированный Крым и получивших приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпийские игры 2026 года;
Андрей Канчельскис — главный тренер брянского футбольного клуба "Динамо", который проводит спортивные мероприятия на захваченных территориях Украины;
Юрий Бородавко и другие лыжники сборной РФ — действующие военнослужащие Росгвардии, представители ЦСКА и "Динамо", причастные к посещению Крыма.
