Поддерживают войну РФ против Украины. ГУР обнародовало данные 15 российских спортсменов

Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством молодежи и спорта обнародовали данные 15 российских спортсменов, несмотря на открытую поддержку войны и службу в силовых структурах РФ, претендующих на участие в международных соревнованиях.

В разделе "Чемпионы террора" портала War&Sanctions обнародована информация о действующих военнослужащих Росгвардии, представителях Центрального спортивного клуба армии РФ (ЦСКА) и "Динамо", которые посещали временно оккупированные территории Украины и фактически представляют на спортивных площадках вооруженные силы России.

Подразделения Росгвардии непосредственно участвуют в боевых действиях против Украины, а ЦСКА на постоянной основе обеспечивает российские воюющие в Украине подразделения специальной техникой, FPV-дронами, генераторами, проводит милитаризованное "воспитание" молодежи и продвигает военные нарративы за рубежом. Спортивные клубы "Динамо" традиционно связаны с органами внутренних дел и госбезопасности РФ.

Среди обнародованных фигурантов: Александра Саютина, Дарья Непряева, Савелий Коростелев — российские спортсмены, члены российских сборных команд, посещавших временно оккупированный Крым и получивших приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпийские игры 2026 года;

Андрей Канчельскис — главный тренер брянского футбольного клуба "Динамо", который проводит спортивные мероприятия на захваченных территориях Украины;

Юрий Бородавко и другие лыжники сборной РФ — действующие военнослужащие Росгвардии, представители ЦСКА и "Динамо", причастные к посещению Крыма.