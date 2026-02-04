Россия потратила более 320 млн долл на последний массированный обстрел Украины — ГУР

Россия потратила 324,8 млн долл. на обстрел Украины 3 февраля

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный комбинированный воздушный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, применив в общей сложности 562 средства воздушного нападения. Поделиться

Согласно данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, были использованы баллистические ракеты "Искандер" и РМ-48У, гиперзвуковые 3М22 "Циркон" и 3М55 "Оникс", крылатые ракеты Х-101, 9М728 "Искандер-К" и Х-32.

Параллельно с ракетами враг применил ударные беспилотники Герань и Гарпия, а также дроны-имитаторы Гербера.

Общая стоимость примененного вооружения составила 324,8 млн долл. США, что более чем на 190 млн долл. больше, чем во время массированного удара 20 января.

За эти средства круглогодично мог бы жить Еврейский автономный округ РФ с населением около 144 тысяч человек или город Калуга с населением более 320 тысяч. Также сумма сопоставима с полугодовым бюджетом Костромской области. Поделиться

3 февраля российская армия нанесла удары несколькими видами баллистики, крылатыми ракетами и дронами по восьми областям Украины; среди целей — объекты энергетики.