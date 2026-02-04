Россия потратила более 320 млн долл на последний массированный обстрел Украины — ГУР

Общая стоимость примененного россиянами для массированного воздушного удара по Украине 3 февраля вооружения составляет 324,8 млн. дол.
Главные тезисы
- Россия потратила 320 млн долл на массированный обстрел Украины 3 февраля, используя разнообразное вооружение.
- Общее количество использованных средств воздушного нападения составило 562 единицы, включая баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты и дроны.
Россия потратила 324,8 млн долл. на обстрел Украины 3 февраля
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Согласно данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, были использованы баллистические ракеты "Искандер" и РМ-48У, гиперзвуковые 3М22 "Циркон" и 3М55 "Оникс", крылатые ракеты Х-101, 9М728 "Искандер-К" и Х-32.
Параллельно с ракетами враг применил ударные беспилотники Герань и Гарпия, а также дроны-имитаторы Гербера.
Общая стоимость примененного вооружения составила 324,8 млн долл. США, что более чем на 190 млн долл. больше, чем во время массированного удара 20 января.
3 февраля российская армия нанесла удары несколькими видами баллистики, крылатыми ракетами и дронами по восьми областям Украины; среди целей — объекты энергетики.
