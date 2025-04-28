Сколько Россия потратила на войну против Украины в 2024 году — данные экспертов

Военные расходы России в 2024 году достигли примерно 149 млрд долл. США, что на 38% больше, чем годом ранее, и вдвое больше, чем в 2015 году. Это равняется 7,1% ВВП России и 19% всех российских государственных расходов.

Россия потратила на войну против Украины почти 150 млрд долл США за год

Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI).

По оценке института, общие военные расходы Украины выросли на 2,9%, достигнув 64,7 миллиарда долларов, что эквивалентно 43% расходов РФ. Кроме этого, в прошлом году Украина испытала наибольшую военную нагрузку среди всех стран мира — 34% ВВП.

Россия снова значительно увеличила свои военные расходы, увеличив разрыв в расходах с Украиной. Украина направляет все свои налоговые поступления на военные нужды. При таких ограниченных фискальных возможностях Украине будет сложно продолжать увеличивать свои военные расходы, сказал старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Диего Дапес да Силва. Поделиться

Мировые военные расходы в 2024 году достигли 2,718 триллиона долларов, что на 9,4% больше в реальном выражении, чем было в 2023 году. Это самый стремительный годовой рост, по меньшей мере, со времен окончания Холодной войны, отметили эксперты института.

Более 100 стран мира увеличили свои военные расходы в 2024 году. Поскольку правительства все больше предоставляют приоритет военной безопасности, часто за счет других сфер бюджета, экономические и социальные компромиссы могут оказать значительное влияние на общество в ближайшие годы, — считает исследователь SIPRI Сяо Лян.

В отчете также говорится, что все страны НАТО увеличили свои расходы в 2024 году, в то время как в 18 из 32 государств Альянса оборонные расходы достигли не менее 2% ВВП.