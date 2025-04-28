Сколько Россия потратила на войну против Украины в 2024 году — данные экспертов
Категория
Экономика
Дата публикации

Сколько Россия потратила на войну против Украины в 2024 году — данные экспертов

оккупанты
Read in English
Читати українською
Источник:  SIPRI

Военные расходы России в 2024 году достигли примерно 149 млрд долл. США, что на 38% больше, чем годом ранее, и вдвое больше, чем в 2015 году. Это равняется 7,1% ВВП России и 19% всех российских государственных расходов.

Главные тезисы

  • Военные расходы России в 2024 году достигли примерно 149 млрд долл. США.
  • Мировые военные расходы в 2024 году достигли 2,718 трлн.

Россия потратила на войну против Украины почти 150 млрд долл США за год

Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI).

По оценке института, общие военные расходы Украины выросли на 2,9%, достигнув 64,7 миллиарда долларов, что эквивалентно 43% расходов РФ. Кроме этого, в прошлом году Украина испытала наибольшую военную нагрузку среди всех стран мира — 34% ВВП.

Россия снова значительно увеличила свои военные расходы, увеличив разрыв в расходах с Украиной. Украина направляет все свои налоговые поступления на военные нужды. При таких ограниченных фискальных возможностях Украине будет сложно продолжать увеличивать свои военные расходы, сказал старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Диего Дапес да Силва.

Мировые военные расходы в 2024 году достигли 2,718 триллиона долларов, что на 9,4% больше в реальном выражении, чем было в 2023 году. Это самый стремительный годовой рост, по меньшей мере, со времен окончания Холодной войны, отметили эксперты института.

Более 100 стран мира увеличили свои военные расходы в 2024 году. Поскольку правительства все больше предоставляют приоритет военной безопасности, часто за счет других сфер бюджета, экономические и социальные компромиссы могут оказать значительное влияние на общество в ближайшие годы, — считает исследователь SIPRI Сяо Лян.

В отчете также говорится, что все страны НАТО увеличили свои расходы в 2024 году, в то время как в 18 из 32 государств Альянса оборонные расходы достигли не менее 2% ВВП.

Отмечается, что в 2023 году такой уровень расходов на оборону составлял только 11 стран-членов Альянса. Общие военные расходы стран НАТО составили 1,506 триллиона долларов, что составляет 55% мировых военных расходов.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Цена войны. Сколько средств Россия потратила на обстрелы Украины ракетами и дронами
ЦПД
Ракеты
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
РФ потратила более 200 млрд долл на войну против Украины с начала полномасштабного вторжения
Ministry of Defence
РФ потратила более 200 млрд долл на войну против Украины с начала полномасштабного вторжения
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Превышает оборонные расходы Европы — военный бюджет РФ составил более 460 млрд долл
Танки РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?