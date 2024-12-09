РФ потратила более 200 млрд долл на войну против Украины с начала полномасштабного вторжения

По данным Пентагона, потери РФ за первый год полномасштабной войны в Украине стали беспрецедентными. Они превысили суммарный расход страны во всех войнах после Второй мировой войны.

Военные расходы Кремля уже превысили 200 млрд долл

Во время выступления на Национальном форуме безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Россия потеряла по меньшей мере 700 тысяч военных убитыми и ранеными с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

По его словам, военные расходы Кремля уже превысили 200 миллиардов долларов. Остин охарактеризовал эти цифры как "потрясающую цену" агрессии России.

Глава Пентагона отметил важность поддержки Украины в противостоянии с Кремлем. Он отметил роль международной контактной группы "Рамштайн", которая предоставила Украине более 57 миллиардов долларов прямой помощи.

Вместе мы помогли Украине выстоять перед полномасштабной атакой крупнейших войск в Европе, — подчеркнул Остин. Поделиться

Также он отметил, что США и их союзники смогли избежать ядерного противостояния с Россией, в то же время укрепив восточный фланг НАТО.

Британская разведка объяснила рекордные потери в российской армии

По данным британской разведки, ноябрь 2024 стал самым дорогим месяцем войны для России.

Согласно отчету Генштаба Украины, потери составили 45 680 человек. Для сравнения, в октябре этот показатель составил 41 980. Таким образом, ноябрь стал пятым месяцем подряд рост потерь среди российских военных.

Этот высокий уровень потерь, вероятно, является результатом активизации русских наступательных действий. Россия пытается оказывать давление на украинские позиции, проводя атаки на нескольких направлениях, в том числе возле Курска, Купянска, Торецкая, Покровская и Великой Новоселки, отмечают в Минобороны Великобритании. Поделиться

Аналитики прогнозируют, что среднесуточные потери России могут остаться на уровне более 1 000 человек в декабре 2024 года, несмотря на зимние погодные условия из-за продолжения интенсивных пехотных операций.

Согласно сведениям Генштаба Украины, средний ежедневный уровень потерь в ноябре составил 1 523 человека, что является третьим месяцем подряд с рекордно высокими показателями.