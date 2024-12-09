РФ потратила более 200 млрд долл на войну против Украины с начала полномасштабного вторжения

По данным Пентагона, потери РФ за первый год полномасштабной войны в Украине стали беспрецедентными. Они превысили суммарный расход страны во всех войнах после Второй мировой войны.
Главные тезисы
- Россия потратила более 200 млрд. долларов на войну против Украины, что значительно превысило расходы во всех предыдущих конфликтах.
- За первый год войны в Украине РФ потеряла более 700 тысяч военных, что вызвало беспрецедентные потери.
- Поддержка Украины международным сообществом и увеличение оборонных расходов стран-членов НАТО - важные факторы в противостоянии с Россией.
- Рекордные потери российской армии в ноябре 2024 года свидетельствуют об активизации наступательных действий РФ и росте среднесуточных потерь.
- Прогнозируется, что потери России могут оставаться на уровне более 1 000 человек в декабре 2024 года, несмотря на зимние условия из-за интенсивных пехотных операций.
Военные расходы Кремля уже превысили 200 млрд долл
Во время выступления на Национальном форуме безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Россия потеряла по меньшей мере 700 тысяч военных убитыми и ранеными с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.
По его словам, военные расходы Кремля уже превысили 200 миллиардов долларов. Остин охарактеризовал эти цифры как "потрясающую цену" агрессии России.
Глава Пентагона отметил важность поддержки Украины в противостоянии с Кремлем. Он отметил роль международной контактной группы "Рамштайн", которая предоставила Украине более 57 миллиардов долларов прямой помощи.
Также он отметил, что США и их союзники смогли избежать ядерного противостояния с Россией, в то же время укрепив восточный фланг НАТО.
Британская разведка объяснила рекордные потери в российской армии
По данным британской разведки, ноябрь 2024 стал самым дорогим месяцем войны для России.
Согласно отчету Генштаба Украины, потери составили 45 680 человек. Для сравнения, в октябре этот показатель составил 41 980. Таким образом, ноябрь стал пятым месяцем подряд рост потерь среди российских военных.
Аналитики прогнозируют, что среднесуточные потери России могут остаться на уровне более 1 000 человек в декабре 2024 года, несмотря на зимние погодные условия из-за продолжения интенсивных пехотных операций.
Согласно сведениям Генштаба Украины, средний ежедневный уровень потерь в ноябре составил 1 523 человека, что является третьим месяцем подряд с рекордно высокими показателями.
В частности, 28 ноября был зафиксирован новый максимум — 2030 потерь за один день, впервые превысив отметку в 2000 человек.
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