РФ витратила понад 200 млрд дол на війну проти України з початку повномасштабного вторгнення

За даними Пентагону, втрати РФ за перший рік повномасштабної війни в Україні стали безпрецедентними. Вони перевищили сумарні витрати країни в усіх війнах після Другої світової війни.

Військові витрати Кремля вже перевищили 200 млрд дол

Під час виступу на Національному безпековому форумі Рональда Рейгана у Каліфорнії очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що Росія втратила щонайменше 700 тисяч військових убитими та пораненими з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

За його словами, військові витрати Кремля вже перевищили 200 мільярдів доларів. Остін охарактеризував ці цифри як "приголомшливу ціну" агресії Росії.

Очільник Пентагону наголосив на важливості підтримки України у протистоянні з Кремлем. Він відзначив роль міжнародної контактної групи "Рамштайн", яка надала Україні понад 57 мільярдів доларів прямої безпекової допомоги.

Разом ми допомогли Україні вистояти перед повномасштабною атакою найбільшого війська в Європі, — підкреслив Остін. Поширити

Також він зазначив, що США та їхні союзники змогли уникнути ядерного протистояння з Росією, водночас зміцнивши східний фланг НАТО. Країни-члени Альянсу збільшили свої щорічні оборонні витрати на майже 80 мільярдів доларів.

Британська розвідка пояснила рекордні втрати у російській армії

За даними британської розвідки, листопад 2024 року став найдорожчим місяцем війни для Росії.

Ззгідно зі звітом Генштабу України, втрати склали 45 680 осіб. Для порівняння, у жовтні цей показник становив 41 980. Таким чином, листопад став п’ятим поспіль місяцем зростання втрат серед російських військових.

Цей високий рівень втрат, імовірно, є наслідком активізації російських наступальних дій. Росія намагається чинити тиск на українські позиції, проводячи атаки на кількох напрямках, зокрема біля Курська, Куп’янська, Торецька, Покровська та Великої Новосілки, — зазначають у Міноборони Великобританії. Поширити

Аналітики прогнозують, що середньодобові втрати Росії можуть залишитися на рівні понад 1 000 осіб у грудні 2024 року, попри зимові погодні умови, через продовження інтенсивних піхотних операцій.

Згідно зі зведеннями Генштабу України, середній щоденний рівень втрат у листопаді становив 1 523 особи, що є третім поспіль місяцем із рекордно високими показниками.