РФ витратила понад 200 млрд дол на війну проти України з початку повномасштабного вторгнення
Категорія
Світ
Дата публікації

РФ витратила понад 200 млрд дол на війну проти України з початку повномасштабного вторгнення

Ministry of Defence
РФ витратила понад 200 млрд дол на війну проти України з початку повномасштабного вторгнення
Read in English

За даними Пентагону, втрати РФ за перший рік повномасштабної війни в Україні стали безпрецедентними. Вони перевищили сумарні витрати країни в усіх війнах після Другої світової війни.

Головні тези:

  • Росія витратила понад 200 млрд доларів на війну проти України, що значно перевищило витрати в усіх попередніх конфліктах.
  • За перший рік війни в Україні РФ втратила понад 700 тисяч військових, що викликало безпрецедентні втрати.
  • Підтримка України міжнародною спільнотою та збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО є важливими факторами у протистоянні з Росією.
  • Рекордні втрати російської армії у листопаді 2024 року свідчать про активізацію наступальних дій РФ та зростання середньодобових втрат.
  • Прогнозується, що втрати Росії можуть залишатися на рівні понад 1 000 осіб у грудні 2024 року, незважаючи на зимові умови, через інтенсивні піхотні операції.

Військові витрати Кремля вже перевищили 200 млрд дол

Під час виступу на Національному безпековому форумі Рональда Рейгана у Каліфорнії очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що Росія втратила щонайменше 700 тисяч військових убитими та пораненими з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

За його словами, військові витрати Кремля вже перевищили 200 мільярдів доларів. Остін охарактеризував ці цифри як "приголомшливу ціну" агресії Росії.

Очільник Пентагону наголосив на важливості підтримки України у протистоянні з Кремлем. Він відзначив роль міжнародної контактної групи "Рамштайн", яка надала Україні понад 57 мільярдів доларів прямої безпекової допомоги.

Разом ми допомогли Україні вистояти перед повномасштабною атакою найбільшого війська в Європі, — підкреслив Остін.

Також він зазначив, що США та їхні союзники змогли уникнути ядерного протистояння з Росією, водночас зміцнивши східний фланг НАТО. Країни-члени Альянсу збільшили свої щорічні оборонні витрати на майже 80 мільярдів доларів.

Британська розвідка пояснила рекордні втрати у російській армії

За даними британської розвідки, листопад 2024 року став найдорожчим місяцем війни для Росії.

Ззгідно зі звітом Генштабу України, втрати склали 45 680 осіб. Для порівняння, у жовтні цей показник становив 41 980. Таким чином, листопад став п’ятим поспіль місяцем зростання втрат серед російських військових.

Цей високий рівень втрат, імовірно, є наслідком активізації російських наступальних дій. Росія намагається чинити тиск на українські позиції, проводячи атаки на кількох напрямках, зокрема біля Курська, Куп’янська, Торецька, Покровська та Великої Новосілки, — зазначають у Міноборони Великобританії.

Аналітики прогнозують, що середньодобові втрати Росії можуть залишитися на рівні понад 1 000 осіб у грудні 2024 року, попри зимові погодні умови, через продовження інтенсивних піхотних операцій.

Згідно зі зведеннями Генштабу України, середній щоденний рівень втрат у листопаді становив 1 523 особи, що є третім поспіль місяцем із рекордно високими показниками.

Зокрема, 28 листопада було зафіксовано новий максимум — 2 030 втрат за один день, вперше перевищивши позначку у 2 000 осіб.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп буде дуже злий. Що змусить президента США знищити армію РФ
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ продовжить наступ на Покровськ попри рекордні втрати — аналітики назвали причину
РФ продовжить наступ на Покровськ попри рекордні втрати — аналітики назвали причину
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ наближається до краху. У США висміяли дії Путіна
Салліван

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?