РФ витратила понад 200 млрд дол на війну проти України з початку повномасштабного вторгнення

За даними Пентагону, втрати РФ за перший рік повномасштабної війни в Україні стали безпрецедентними. Вони перевищили сумарні витрати країни в усіх війнах після Другої світової війни.
Головні тези:
- Росія витратила понад 200 млрд доларів на війну проти України, що значно перевищило витрати в усіх попередніх конфліктах.
- За перший рік війни в Україні РФ втратила понад 700 тисяч військових, що викликало безпрецедентні втрати.
- Підтримка України міжнародною спільнотою та збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО є важливими факторами у протистоянні з Росією.
- Рекордні втрати російської армії у листопаді 2024 року свідчать про активізацію наступальних дій РФ та зростання середньодобових втрат.
- Прогнозується, що втрати Росії можуть залишатися на рівні понад 1 000 осіб у грудні 2024 року, незважаючи на зимові умови, через інтенсивні піхотні операції.
Військові витрати Кремля вже перевищили 200 млрд дол
Під час виступу на Національному безпековому форумі Рональда Рейгана у Каліфорнії очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що Росія втратила щонайменше 700 тисяч військових убитими та пораненими з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
За його словами, військові витрати Кремля вже перевищили 200 мільярдів доларів. Остін охарактеризував ці цифри як "приголомшливу ціну" агресії Росії.
Очільник Пентагону наголосив на важливості підтримки України у протистоянні з Кремлем. Він відзначив роль міжнародної контактної групи "Рамштайн", яка надала Україні понад 57 мільярдів доларів прямої безпекової допомоги.
Також він зазначив, що США та їхні союзники змогли уникнути ядерного протистояння з Росією, водночас зміцнивши східний фланг НАТО. Країни-члени Альянсу збільшили свої щорічні оборонні витрати на майже 80 мільярдів доларів.
Британська розвідка пояснила рекордні втрати у російській армії
За даними британської розвідки, листопад 2024 року став найдорожчим місяцем війни для Росії.
Ззгідно зі звітом Генштабу України, втрати склали 45 680 осіб. Для порівняння, у жовтні цей показник становив 41 980. Таким чином, листопад став п’ятим поспіль місяцем зростання втрат серед російських військових.
Аналітики прогнозують, що середньодобові втрати Росії можуть залишитися на рівні понад 1 000 осіб у грудні 2024 року, попри зимові погодні умови, через продовження інтенсивних піхотних операцій.
Згідно зі зведеннями Генштабу України, середній щоденний рівень втрат у листопаді становив 1 523 особи, що є третім поспіль місяцем із рекордно високими показниками.
Зокрема, 28 листопада було зафіксовано новий максимум — 2 030 втрат за один день, вперше перевищивши позначку у 2 000 осіб.
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