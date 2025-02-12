Превышает оборонные расходы Европы — военный бюджет РФ составил более 460 млрд долл

Военные расходы России превосходят общие оборонные бюджеты всей Европы. В целом военные расходы Кремля в 2024 году выросли более чем на 40 процентов.
Главные тезисы
- Военные расходы России превышают общие оборонные бюджеты Европы, демонстрируя высокий уровень военной активности страны.
- В 2024 году военные расходы России выросли на 42%, достигнув 13,1 трлн. рублей или 462 млрд долларов.
- Прогнозируется дальнейший рост оборонных расходов России на 13,7%, свидетельствуя о высоком военном напряжении в регионе.
Российская экономика работает на войну против Украины
Военные расходы в России, экономику которой российский диктатор Владимир Путин поставил на военные рельсы, сейчас опережают все оборонные бюджеты Европы взятые вместе.
Общие российские оборонные расходы выросли в прошлом году на 42 процента, что в настоящее время составляет — 13,1 трлн рублей. Это эквивалентно 462 млрд долл. США.
Для сравнения, европейские оборонные бюджеты, включая Великобританию и страны-члены ЕС, выросли почти на 12% в прошлом году до 457 млрд долл., что немного меньше, чем расходы Москвы.
Эти данные обнародовал аналитический центр Международного института стратегических исследований (МИСИ).
В то же время, по данным издания, президент США Дональд Трамп, пообещавший быстро положить конец войне России против Украины, заявил, что его администрация провела "очень серьезные" переговоры с Москвой, и посетовал, что США тратят слишком много на конфликт и европейскую безопасность в целом.
По прогнозам МИСИ, в этом году общие российские оборонные расходы — включая так называемые добровольные платежи региональных органов власти и компаний — вырастут еще на 13,7 процента и достигнут 15,6 трлн рублей, что эквивалентно 7,5 процента ВВП или почти 40 процентам российских федеральных расходов.
В МИСИ отметили, что, несмотря на санкционное давление на РФ, Москва все еще может нести расходы на войну.
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