Военные расходы России превосходят общие оборонные бюджеты всей Европы. В целом военные расходы Кремля в 2024 году выросли более чем на 40 процентов.

Российская экономика работает на войну против Украины

Военные расходы в России, экономику которой российский диктатор Владимир Путин поставил на военные рельсы, сейчас опережают все оборонные бюджеты Европы взятые вместе.

Общие российские оборонные расходы выросли в прошлом году на 42 процента, что в настоящее время составляет — 13,1 трлн рублей. Это эквивалентно 462 млрд долл. США.

Для сравнения, европейские оборонные бюджеты, включая Великобританию и страны-члены ЕС, выросли почти на 12% в прошлом году до 457 млрд долл., что немного меньше, чем расходы Москвы.

Эти данные обнародовал аналитический центр Международного института стратегических исследований (МИСИ).

Издание отметило, что "военный баланс", ежегодная оценка глобального военного потенциала и расходов на оборону, освещает некоторые проблемы безопасности, с которыми столкнется Европа, если США сократят свою поддержку Украине и европейской обороне. Поделиться

В то же время, по данным издания, президент США Дональд Трамп, пообещавший быстро положить конец войне России против Украины, заявил, что его администрация провела "очень серьезные" переговоры с Москвой, и посетовал, что США тратят слишком много на конфликт и европейскую безопасность в целом.

По прогнозам МИСИ, в этом году общие российские оборонные расходы — включая так называемые добровольные платежи региональных органов власти и компаний — вырастут еще на 13,7 процента и достигнут 15,6 трлн рублей, что эквивалентно 7,5 процента ВВП или почти 40 процентам российских федеральных расходов.

В МИСИ отметили, что, несмотря на санкционное давление на РФ, Москва все еще может нести расходы на войну.