Скільки Росія витратила на війну проти України у 2024 році — дані експертів

Військові витрати Росії у 2024 році досягли приблизно 149 млрд дол США, що на 38% більше, ніж роком раніше, і удвічі більше, аніж у 2015 році. Це дорівнює 7,1% ВВП Росії та 19% усіх російських державних витрат.

Росія витратила на війну проти України майже 150 млрд дол США за рік

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

За оцінкою інституту, загальні військові витрати України зросли на 2,9%, досягнувши 64,7 мільярда доларів, що еквівалентно 43% витрат РФ. Крім цього, минулого року Україна мала найбільше військове навантаження серед усіх країн світу — 34% ВВП.

Росія знову значно збільшила свої військові витрати, збільшивши розрив у витратах з Україною. Наразі Україна спрямовує усі свої податкові надходження на військові потреби. За таких обмежених фіскальних можливостей Україні буде складно продовжувати збільшувати свої військові витрати, — сказав старший науковий співробітник Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI Дієго Дапес да Сілва. Поширити

Світові військові витрати у 2024 році досягли 2,718 трильйона доларів, що на 9,4 % більше у реальному вираженні, аніж було у 2023 році. Це найстрімкіше річне зростання щонайменше із часів закінчення Холодної війни, зазначили експерти інституту.

Понад 100 країн світу збільшили свої військові витрати у 2024 році. Оскільки уряди усе більше надають пріоритет військовій безпеці, часто коштом інших сфер бюджету, економічні та соціальні компроміси можуть мати значний вплив на суспільство упродовж найближчих років, — вважає дослідник SIPRI Сяо Лян.

У звіті також йдеться, що усі країни НАТО збільшили свої витрати у 2024 році, тоді як у 18 із 32 держав Альянсу оборонні витрати сягнули щонайменше 2% ВВП.