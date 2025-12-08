Массированный удар по Украине 7 декабря — Россия потратила более 360 млн долл

Во время одного воздушного нападения 7 декабря российские захватчики применили против Украины 653 дрона и десятки ракет. В силах обороны Юга Украины посчитали, сколько Россия могла сделать на эти деньги полезного для граждан своей страны.

Россия потратила более 360 млн долл на массированный удар по Украине

Только за одну массированную атаку, которую армия РФ совершила по Украине, агрессор потратил более 360 млн долл., за которые можно построить более 100 школ и детских садов, построить десятки водоочистных станций и проложить тысячи километров теплосетей.

Об этом заявили в Силах обороны Юга Украины.

361 млн долларов — цена одного массированного удара России по Украине. Это сумма, которую Кремль сжигает через несколько часов, чтобы разрушить очередные гражданские объекты и запугать население. Но эти деньги могли бы изменить жизнь миллионов россиян — если бы власть действительно заботилась о них. Поделиться

В частности, говорится, что в ночь на 7 декабря россияне применили:

653 дроны, которые стоят примерно 15,5 млн долл.,

3 ракеты "Кинжал" — около 36 млн долл.,

34 крылатых ракеты за 254 млн долл.,

14 единиц "Искандер-М", которые стоят около 56 млн дол.

То есть, вместе идет речь за почти 361 млн дол.

Но вот главный вопрос: что Россия могла бы совершить за эти деньги вместо удара по Украине? — спрашивают у ВСУ. Поделиться

По подсчетам украинских военных, за указанную сумму можно обеспечить питьевой водой десятки тысяч человек — построить до 120 водоочистных станций.

Заменить 1 тыс км теплосетей, которые ежегодно рвутся зимой, дать новое жилье 15 тыс. семей, живущих в аварийных домах. Построить 6 районных больниц и закупить критическое оборудование. Также можно построить более 100 школ и садов в селах, где дети до сих пор учатся в заброшенных помещениях.

В Силах обороны Юга Украины подчеркнули: