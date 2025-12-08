Массированный удар по Украине 7 декабря — Россия потратила более 360 млн долл
Массированный удар по Украине 7 декабря — Россия потратила более 360 млн долл

Во время одного воздушного нападения 7 декабря российские захватчики применили против Украины 653 дрона и десятки ракет. В силах обороны Юга Украины посчитали, сколько Россия могла сделать на эти деньги полезного для граждан своей страны.

Главные тезисы

  • Российская армия потратила более 360 млн долларов на массированный удар по Украине, совершенный 7 декабря.
  • Эти средства могли быть использованы для строительства школ, детских садов и инфраструктуры в России, улучшая жизнь миллионов людей.
  • Вместо разрушения и запугивания, Россия могла бы направить эти средства на обеспечение жильем, медицинским оборудованием и инфраструктурой для своих граждан.

Россия потратила более 360 млн долл на массированный удар по Украине

Только за одну массированную атаку, которую армия РФ совершила по Украине, агрессор потратил более 360 млн долл., за которые можно построить более 100 школ и детских садов, построить десятки водоочистных станций и проложить тысячи километров теплосетей.

Об этом заявили в Силах обороны Юга Украины.

361 млн долларов — цена одного массированного удара России по Украине. Это сумма, которую Кремль сжигает через несколько часов, чтобы разрушить очередные гражданские объекты и запугать население. Но эти деньги могли бы изменить жизнь миллионов россиян — если бы власть действительно заботилась о них.

В частности, говорится, что в ночь на 7 декабря россияне применили:

  • 653 дроны, которые стоят примерно 15,5 млн долл.,

  • 3 ракеты "Кинжал" — около 36 млн долл.,

  • 34 крылатых ракеты за 254 млн долл.,

  • 14 единиц "Искандер-М", которые стоят около 56 млн дол.

То есть, вместе идет речь за почти 361 млн дол.

Но вот главный вопрос: что Россия могла бы совершить за эти деньги вместо удара по Украине? — спрашивают у ВСУ.

По подсчетам украинских военных, за указанную сумму можно обеспечить питьевой водой десятки тысяч человек — построить до 120 водоочистных станций.

Заменить 1 тыс км теплосетей, которые ежегодно рвутся зимой, дать новое жилье 15 тыс. семей, живущих в аварийных домах. Построить 6 районных больниц и закупить критическое оборудование. Также можно построить более 100 школ и садов в селах, где дети до сих пор учатся в заброшенных помещениях.

В Силах обороны Юга Украины подчеркнули:

Россия еще раз доказывает: она готова тратить сотни миллионов на ракеты, но не готова инвестировать хотя бы копейку в собственных людей. 361 млн долларов — выбор между жизнью и смертью, между развитием и деградацией.

