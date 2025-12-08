Масований удар по Україні 7 грудня — Росія витратила понад 360 млн дол

Під час одного повітряного нападу 7 грудня російські загарбники застосували проти України 653 дрони та десятки ракет. У Силах оборони Півдня України порахували, скільки Росія могла зробити на ці гроші корисного для громадян своєї країни.

Росія витратила понад 360 млн дол на масований удар по Україні

Лише за одну масовану атаку, яку армія РФ здійснила по Україні, агресор витратив понад 360 млн дол, за які можна побудувати понад 100 шкіл та дитячих садків, збудувати десятки водоочисних станцій та прокласти тисячі кілометрів тепломереж.

Про це заявили у Силах оборони Півдня України.

361 млн доларів — ціна одного масованого удару Росії по Україні. Це сума, яку Кремль спалює за кілька годин, аби зруйнувати чергові цивільні об’єкти й залякати населення. Але ці ж гроші могли б змінити життя мільйонів росіян — якби влада справді дбала про них. Поширити

Зокрема, йдеться, що у ніч на 7 грудня росіяни застосували:

653 дрони, які коштують приблизно 15,5 млн дол,

3 ракети "Кинджал" — близько 36 млн дол,

34 крилаті ракети за 254 млн дол,

14 одиниць "Іскандер-М", які коштують приблизно 56 млн дол.

Тобто, разом йдеться за майже 361 млн дол.

Але ось головне питання: що Росія могла б зробити за ці гроші замість удару по Україні? — запитують у ЗСУ. Поширити

За підрахунками українських військових, за вказану суму можна забезпечити питною водою десятки тисяч людей — збудувати до 120 водоочисних станцій.

Замінити 1 тис км тепломереж, які щороку рвуться взимку, дати нове житло 15 тис сімей, що живуть в аварійних будинках. Побудувати 6 районних лікарень і закупити критичне обладнання. Також можна звести понад 100 шкіл та садків у селах, де діти досі навчаються у занедбаних приміщеннях.

У Силах оборони Півдня України підкреслили: