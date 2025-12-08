Масований удар по Україні 7 грудня — Росія витратила понад 360 млн дол

Під час одного повітряного нападу 7 грудня російські загарбники застосували проти України 653 дрони та десятки ракет. У Силах оборони Півдня України порахували, скільки Росія могла зробити на ці гроші корисного для громадян своєї країни.
Головні тези:
- Росія витратила понад 360 мільйонів доларів на масований удар по Україні, що можна було б використати для будівництва шкіл, дитячих садків та інфраструктури для місцевих громад.
- Україна облічила, що за витрачену суму можна було забезпечити питною водою тисячі людей, збудувати водоочисні споруди, тепломережі, лікарні та школи.
Росія витратила понад 360 млн дол на масований удар по Україні
Лише за одну масовану атаку, яку армія РФ здійснила по Україні, агресор витратив понад 360 млн дол, за які можна побудувати понад 100 шкіл та дитячих садків, збудувати десятки водоочисних станцій та прокласти тисячі кілометрів тепломереж.
Про це заявили у Силах оборони Півдня України.
Зокрема, йдеться, що у ніч на 7 грудня росіяни застосували:
653 дрони, які коштують приблизно 15,5 млн дол,
3 ракети "Кинджал" — близько 36 млн дол,
34 крилаті ракети за 254 млн дол,
14 одиниць "Іскандер-М", які коштують приблизно 56 млн дол.
Тобто, разом йдеться за майже 361 млн дол.
За підрахунками українських військових, за вказану суму можна забезпечити питною водою десятки тисяч людей — збудувати до 120 водоочисних станцій.
Замінити 1 тис км тепломереж, які щороку рвуться взимку, дати нове житло 15 тис сімей, що живуть в аварійних будинках. Побудувати 6 районних лікарень і закупити критичне обладнання. Також можна звести понад 100 шкіл та садків у селах, де діти досі навчаються у занедбаних приміщеннях.
У Силах оборони Півдня України підкреслили:
