Масований удар РФ по Києву — кількість постраждалих зросла

У Києві кількість постраждалих унаслідок нічної масованої російської атаки 10 липня зросла до 22 осіб.
Головні тези:
- За нападом РФ на Київ стали 22 жертви, в тому числі неповнолітня особа.
- Напад був масштабним: райони Шевченківський, Солом’янський та Дарницький найбільше постраждали.
- Було оголошено про 22 постраждалих, 2 загиблих і масштабну рятувальну операцію залученням 400 рятувальників.
Атака РФ на Київ: постраждало понад 20 містян
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Пізніше кількість постраждалих зросла до 22.
Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила в телеефірі, що найбільше у Києві постраждали Шевченківський, Солом’янський і Дарницький райони. Загалом під час нічної атаки рятувальники отримували повідомлення з 8 районів столиці.
Було багато заявок, на щастя, не на всіх локаціях нам довелося працювати, тому що не потрібна була допомога. Але працювали одночасно на 16 локаціях.
До ліквідації наслідків російських ударів було залучено близько 400 рятувальників і 90 одиниць спецтехніки.
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