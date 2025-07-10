Масований удар РФ по Києву — кількість постраждалих зросла

Атака РФ на Київ: постраждало понад 20 містян

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Стало відомо про ще трьох постраждалих від нічної атаки ворога. Серед них неповнолітня — дівчина 2008 року народження. Таким чином, кількість поранених наразі 19 осіб. Поширити

Пізніше кількість постраждалих зросла до 22.

Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила в телеефірі, що найбільше у Києві постраждали Шевченківський, Солом’янський і Дарницький райони. Загалом під час нічної атаки рятувальники отримували повідомлення з 8 районів столиці.

Було багато заявок, на щастя, не на всіх локаціях нам довелося працювати, тому що не потрібна була допомога. Але працювали одночасно на 16 локаціях.

Київ після атаки РФ

До ліквідації наслідків російських ударів було залучено близько 400 рятувальників і 90 одиниць спецтехніки.