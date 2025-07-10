Массированный удар РФ по Киеву — количество пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Массированный удар РФ по Киеву — количество пострадавших возросло

Киев
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Источник:  Укринформ

В Киеве количество пострадавших в результате ночной массированной российской атаки 10 июля возросло до 22 человек.

Главные тезисы

  • Количество пострадавших в результате массированного удара РФ по Киеву увеличилось до 22 человек, включая несовершеннолетних.
  • Наибольшие разрушения произошли в районах Шевченковский, Соломенский и Дарницкий.
  • Спасательная операция по ликвидации последствий атаки РФ включила 400 спасателей и 90 единиц спецтехники.

Атака РФ на Киев: пострадали более 20 горожан

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Стало известно еще о трех пострадавших от ночной атаки врага. Среди них несовершеннолетняя — девушка 2008 года рождения. Таким образом, количество раненых в настоящее время 19 человек.

Позже количество пострадавших выросло до 22.

Спикер ГСЧС Светлана Водолага сообщила в телеэфире, что больше всего в Киеве пострадали Шевченковский, Соломенский и Дарницкий районы. В общей сложности во время ночной атаки спасатели получали сообщения из 8 районов столицы.

Было много заявок, к счастью, не на всех локациях нам пришлось работать, потому что не нужна была помощь. Но работали одновременно на 16 локациях.

Киев после атаки РФ

К ликвидации последствий российских ударов были привлечены около 400 спасателей и 90 единиц спецтехники.

В ночь на 10 июля Киев подвергся масштабной атаке дронов и ракет, в нескольких районах зафиксировано падение обломков. Было известно о двух погибших и 16 пострадавших.

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