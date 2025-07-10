Массированный удар РФ по Киеву — количество пострадавших возросло

В Киеве количество пострадавших в результате ночной массированной российской атаки 10 июля возросло до 22 человек.
Главные тезисы
- Количество пострадавших в результате массированного удара РФ по Киеву увеличилось до 22 человек, включая несовершеннолетних.
- Наибольшие разрушения произошли в районах Шевченковский, Соломенский и Дарницкий.
- Спасательная операция по ликвидации последствий атаки РФ включила 400 спасателей и 90 единиц спецтехники.
Атака РФ на Киев: пострадали более 20 горожан
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Позже количество пострадавших выросло до 22.
Спикер ГСЧС Светлана Водолага сообщила в телеэфире, что больше всего в Киеве пострадали Шевченковский, Соломенский и Дарницкий районы. В общей сложности во время ночной атаки спасатели получали сообщения из 8 районов столицы.
Было много заявок, к счастью, не на всех локациях нам пришлось работать, потому что не нужна была помощь. Но работали одновременно на 16 локациях.
К ликвидации последствий российских ударов были привлечены около 400 спасателей и 90 единиц спецтехники.
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