Росія витратила понад 320 млн дол на останній масований обстріл України — ГУР

Загальна вартість застосованого росіянами для масованого повітряного удару по Україні 3 лютого озброєння становить 324,8 млн дол.

Росія витратила 324,8 млн дол на обстріл України 3 лютого

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ніч на 3 лютого російські війська здійснили масований комбінований повітряний удар по об'єктах енергетичної інфраструктури України, застосувавши загалом 562 засоби повітряного нападу.

Згідно з даними Повітряних сил Збройних сил України, були використані балістичні ракети “Іскандер” та РМ-48У, гіперзвукові 3М22 “Циркон” і 3М55 “Онікс”, крилаті ракети Х-101, 9М728 “Іскандер-К” та Х-32.

Паралельно з ракетами ворог застосував ударні безпілотники “Герань” і “Гарпія”, а також дрони-імітатори “Гербера”.

Загальна вартість застосованого озброєння становила 324,8 млн дол США, що понад ніж на 190 млн дол більше, ніж під час масованого удару 20 січня.

За ці кошти цілий рік міг би жити Єврейський автономний округ РФ із населенням близько 144 тисяч осіб або ж місто Калуґа з населенням понад 320 тисяч. Також ця сума співставна з піврічним бюджетом Костромської області.

3 лютого російська армія завдала ударів кількома видами балістики, крилатими ракетами та дронами по восьми областях України; серед цілей — об'єкти енергетики.