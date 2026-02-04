Росія витратила понад 320 млн дол на останній масований обстріл України — ГУР

Загальна вартість застосованого росіянами для масованого повітряного удару по Україні 3 лютого озброєння становить 324,8 млн дол.
Головні тези:
- Загальна вартість озброєння, що використовувалося Росією для масованого обстрілу України 3 лютого, склала 324,8 млн доларів.
- Серед використаних засобів були балістичні ракети, гіперзвукові ракети, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати.
Росія витратила 324,8 млн дол на обстріл України 3 лютого
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Згідно з даними Повітряних сил Збройних сил України, були використані балістичні ракети “Іскандер” та РМ-48У, гіперзвукові 3М22 “Циркон” і 3М55 “Онікс”, крилаті ракети Х-101, 9М728 “Іскандер-К” та Х-32.
Паралельно з ракетами ворог застосував ударні безпілотники “Герань” і “Гарпія”, а також дрони-імітатори “Гербера”.
Загальна вартість застосованого озброєння становила 324,8 млн дол США, що понад ніж на 190 млн дол більше, ніж під час масованого удару 20 січня.
3 лютого російська армія завдала ударів кількома видами балістики, крилатими ракетами та дронами по восьми областях України; серед цілей — об'єкти енергетики.
