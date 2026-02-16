ГУР оприлюднило структуру російського збройового концерну “Калашников”

ГУР МО України на порталі War&Sanctions оприлюднило детальні дані щодо 39 підприємств, що входять до складу російського концерну “Калашников”.

Холдинг “Калашников” традиційно асоціюється зі стрілецькою зброєю, однак фактично виробництво є багатопрофільним елементом російського військово-промислового комплексу та безпосередньо залучене до забезпечення агресивної війни проти України.

Підприємства концерну виготовляють розвідувальні та ударні БпЛА, керовані артилерійські боєприпаси, швидкісні десантні катери, спорядження для збройних сил рф, а також верстати для інших оборонних підприємств росії.

Попри критичну роль у військовому виробництві, майже половина підприємств концерну досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Серед них, зокрема:

ТОВ “КБ “ЛУГГАР”, розробник тепловізійнихприцілів і лазерних далекомірів;

промисловий кластер “калашніков”, на базі якого виготовляється стрілецька зброя, спецтехніка, одяг і спорядження для спецпідрозділів;

навчальний центр “академія калашніков”, що готує фахівців у сферах робототехніки, штучного інтелекту, створення та модернізації БпЛА для потреб підприємств концерну.

Концерн “калашніков” став шостим холдингом корпорації “ростєх”, оприлюдненим ГУР МО України у розділі “ВПК агресора” порталу War&Sanctions.

Загальний перелік уже оприлюднених на порталі підприємств “ростєху” налічує майже 500 компаній, щодо кожної з яких зібрано повний масив даних, необхідний для внесення до санкційних списків та “stop-lists” відповідального бізнесу.