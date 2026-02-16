Спецподразделение ГУР поразило российские ЗРК, десантный катер и радар в Крыму — видео

Российские "Панцирь", радар и десантный катер - "Призраки" ГУР снова устроили жару во временно оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- Спецподразделение ГУР МО Украины “Призраки” успешно провело операцию в Крыму, поразив зенитно-ракетный комплекс “Панцирь”, радар “Небо-У” и десантный катер.
- Военные разведчики продемонстрировали высокий уровень профессионализма, превращая ценную технику в металлолом благодаря тактической работе.
Новая "бавовна" от "Призраков" ГУР в Крыму
Специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают методично разбирать оборону россиян на временно оккупированном полуострове.
Техника, которая стоит миллионы, теперь превращается в металлолом благодаря профессиональной работе военных разведчиков.
Поражено:
зенитный ракетно-пушечный комплекс "панцирь-с1";
радиолокационную систему "небо-у";
десантный катер 02510 "БК-16".
