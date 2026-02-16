Спецподразделение ГУР поразило российские ЗРК, десантный катер и радар в Крыму — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Спецподразделение ГУР поразило российские ЗРК, десантный катер и радар в Крыму — видео

ГУР
бавовна
Читати українською

Российские "Панцирь", радар и десантный катер - "Призраки" ГУР снова устроили жару во временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • Спецподразделение ГУР МО Украины “Призраки” успешно провело операцию в Крыму, поразив зенитно-ракетный комплекс “Панцирь”, радар “Небо-У” и десантный катер.
  • Военные разведчики продемонстрировали высокий уровень профессионализма, превращая ценную технику в металлолом благодаря тактической работе.

Новая "бавовна" от "Призраков" ГУР в Крыму

Специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают методично разбирать оборону россиян на временно оккупированном полуострове.

За прошедшую неделю под раздачу попали особо ценные образцы техники ВС РФ: зенитно-ракетный комплекс, радиолокационная станция и боевой катер.

Техника, которая стоит миллионы, теперь превращается в металлолом благодаря профессиональной работе военных разведчиков.

Поражено:

  • зенитный ракетно-пушечный комплекс "панцирь-с1";

  • радиолокационную систему "небо-у";

  • десантный катер 02510 "БК-16".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показало эксклюзивные кадры работы спецназовцев на Запорожском направлении
ГУР
ГУР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Горячий январь. ГУР показало эффективную боевую работу спецназовцев
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воины ГУР поразили сразу 6 объектов российской ПВО — видео
ГУР
Что известно о новых успехах ГУР на фронте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?