Спецпідрозділ ГУР уразив російські ЗРК, десантний катер і радар у Криму — відео
Спецпідрозділ ГУР уразив російські ЗРК, десантний катер і радар у Криму — відео

ГУР
ЗРК
Російські “Панцирь”, радар і десантний катер — “Примари” ГУР знову влаштували спеку у тимчасово окупованому Криму.

Головні тези:

  • Спецпідрозділ ГУР МО України під назвою "Примари" знову продемонстрував свою високу професійну підготовку в окупованому Криму.
  • Фахівці вдало розкрили оборону російських військових шляхом ураження зенітно-ракетного комплексу "Панцирь", радіолокаційної системи "Нєбо-У" та десантного катера.
  • Тактична робота воєнних розвідників призвела до перетворення цінної техніки, яка коштує мільйони, на металобрухт.

Нова “бавовна” від “Примар” ГУР у Криму

Фахівці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” продовжують методично розбирати оборону росіян на тимчасово окупованому півострові.

Упродовж минулого тижня під роздачу потрапили особливо цінні зразки техніки ЗС РФ: зенітно-ракетнийкомплекс, радіолокаційна станцію та бойовий катер.

Техніка, яка коштує мільйони, тепер перетворюється на металобрухт завдяки професійній роботі воєнних розвідників.

Уражено:

  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "панцирь-с1";

  • радіолокаційну систему "нєбо-у";

  • десантний катер 02510 "БК-16".

