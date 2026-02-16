Спецпідрозділ ГУР уразив російські ЗРК, десантний катер і радар у Криму — відео

Російські “Панцирь”, радар і десантний катер — “Примари” ГУР знову влаштували спеку у тимчасово окупованому Криму.
Головні тези:
- Спецпідрозділ ГУР МО України під назвою "Примари" знову продемонстрував свою високу професійну підготовку в окупованому Криму.
- Фахівці вдало розкрили оборону російських військових шляхом ураження зенітно-ракетного комплексу "Панцирь", радіолокаційної системи "Нєбо-У" та десантного катера.
- Тактична робота воєнних розвідників призвела до перетворення цінної техніки, яка коштує мільйони, на металобрухт.
Нова “бавовна” від “Примар” ГУР у Криму
Фахівці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” продовжують методично розбирати оборону росіян на тимчасово окупованому півострові.
Техніка, яка коштує мільйони, тепер перетворюється на металобрухт завдяки професійній роботі воєнних розвідників.
Уражено:
зенітний ракетно-гарматний комплекс "панцирь-с1";
радіолокаційну систему "нєбо-у";
десантний катер 02510 "БК-16".
