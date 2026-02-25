Спецпідрозділ ГУР “Артан" наступає на Запорізькому напрямку ― відео

Як повідомляє Головне управління розвідки України, їхній спецпідрозділ “Артан” проводить комплексну операцію на Запорізькому напрямку. Станом на сьогодні тривають наступальні дії під Степногірськом.
Головні тези:
- Українські воїни здійснюють ліквідацію передових штурмових груп армії РФ.
- Штурмові групи ГРУ наступають із залученням розрахунків ударних БПЛА, артилерії та інших засобів вогневого впливу.
“Артан" успішно відбиває у Росії українські території
Протягом останнього часу спецпризначенці змогли провести серію успішних наступальних дій.
Станом на сьогдні бойова робота в районі Степногірська Запорізької області наразі набирає обертів.
Попри вкрай складну логістику та намагання армії РФ втримати позиції методом «м’ясних штурмів» — воїни «Артану» у взаємодії з іншими підрозділами ГУР та Сил оборони України змогли відновити контроль над важливими позиціями.
Ба більше, вдалося суттєво поліпшили тактичне становище на вказаному напрямку.
Під час наступпльних операцій українські воїни:
ліквідували передові штурмові групи російських військ;
успішно уразили об'єкти зосередження живої сили та техніки армії РФ;
знищили десятки російських загарбників.
Загалом вдалося сформувати стійкий плацдарм для подальшої зачистки та остаточного вибиття росіян з цієї ділянки фронту.
