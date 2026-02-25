Спецпідрозділ ГУР “Артан" наступає на Запорізькому напрямку ― відео
Спецпідрозділ ГУР “Артан" наступає на Запорізькому напрямку ― відео

Артан
Джерело:  Спецпідрозділ ГУР "Артан"

Як повідомляє Головне управління розвідки України, їхній спецпідрозділ “Артан” проводить комплексну операцію на Запорізькому напрямку. Станом на сьогодні тривають наступальні дії під Степногірськом.

Головні тези:

  • Українські воїни здійснюють ліквідацію передових штурмових груп армії РФ.
  • Штурмові групи ГРУ наступають із залученням розрахунків ударних БПЛА, артилерії та інших засобів вогневого впливу.

“Артан" успішно відбиває у Росії українські території

Протягом останнього часу спецпризначенці змогли провести серію успішних наступальних дій.

Станом на сьогдні бойова робота в районі Степногірська Запорізької області наразі набирає обертів.

Попри вкрай складну логістику та намагання армії РФ втримати позиції методом «м’ясних штурмів»  — воїни «Артану» у взаємодії з іншими підрозділами ГУР та Сил оборони України змогли відновити контроль над важливими позиціями.

Ба більше, вдалося суттєво поліпшили тактичне становище на вказаному напрямку.

Під час наступпльних операцій українські воїни:

  • ліквідували передові штурмові групи російських військ;

  • успішно уразили об'єкти зосередження живої сили та техніки армії РФ;

  • знищили десятки російських загарбників.

Важливою складовою спецоперації стало перерізання ключових логістичних артерій противника шляхом встановлення вогневого контролю над ними. Удари по логістиці та вузлах звʼязку російських окупантів наразі унеможливлюють їхні штурми на вказаному напрямку.

Загалом вдалося сформувати стійкий плацдарм для подальшої зачистки та остаточного вибиття росіян з цієї ділянки фронту.

