Профессор международных отношений в Городском колледже Нью-Йорка Раджан Менон проанализировал развитие российско-украинской войны за последние 4 года. Он пришел к выводу, что Украина загнала Россию в тупик, однако даже это не поможет завершить боевые действия в ближайшем будущем.
Главные тезисы
- Путин упустил шанс на быструю победу в войне из-за хаотичных действий собственных войск.
- Сейчас он настроен продолжать боевые действия, хотя и осознает всю уязвимость своего положения.
Путин не собирается завершать войну
Ни для кого не секрет, что в течение последних 4 лет армия РФ много раз придумывала свои "успехи" на фронте за его пределами.
В первую очередь, это делали, чтобы успокоить российского диктатора Владимира Путина и утолить его амбиции.
Долгое время глава Кремля жил в иллюзии того, что он побеждает в войне.
Однако только сейчас Путин начал догадываться, что его обманывают собственные генералы, а многие битвы российской армией уже давно проиграны.
Однако эксперт склоняется к мнению, что эти осознания не остановят диктатора, особенно учитывая, что украинский лидер Владимир Зеленский не собирается соглашаться на территориальные уступки.
Путин проигрывает не только на поле боя, но и за столом переговоров — но это его не останавливает — война будет продолжаться.
