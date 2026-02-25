Профессор международных отношений в Городском колледже Нью-Йорка Раджан Менон проанализировал развитие российско-украинской войны за последние 4 года. Он пришел к выводу, что Украина загнала Россию в тупик, однако даже это не поможет завершить боевые действия в ближайшем будущем.

Путин не собирается завершать войну

Ни для кого не секрет, что в течение последних 4 лет армия РФ много раз придумывала свои "успехи" на фронте за его пределами.

В первую очередь, это делали, чтобы успокоить российского диктатора Владимира Путина и утолить его амбиции.

Долгое время глава Кремля жил в иллюзии того, что он побеждает в войне.

Однако только сейчас Путин начал догадываться, что его обманывают собственные генералы, а многие битвы российской армией уже давно проиграны.

Путин, вероятно, отдает себе отчет, что доклады его генералов об "освобождении" Купянска и некоторых других украинских населенных пунктов — это обман, — пишет Менон. Поделиться

Однако эксперт склоняется к мнению, что эти осознания не остановят диктатора, особенно учитывая, что украинский лидер Владимир Зеленский не собирается соглашаться на территориальные уступки.