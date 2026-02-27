Как удалось узнать команде покойного российского оппозиционера Алексея Навального, бизнесмен Аркадий Ротенберг приобрел так называемый дворец диктатора Владимира Путина под Геленджиком за 800 тысяч рублей (около 10 тыс. долларов). Что важно понимать, цена одной люстры в этом дворце достигает 50 млн. рублей.

Путин продал свой роскошный дворец

Согласно данным российских оппозиционеров, общая площадь строительства составила 7000 гектаров.

Более того, указано, что на территории дворца расположены подземный хоккейный комплекс и ресторанный комплекс площадью 5 тыс. кв. м.

В рамках расследования удалось узнать, что соглашение о покупке было зарегистрировано еще 5 лет назад — именно тогда Ротенберг приобрел 100% акций компании Бином, которой принадлежит компания Комплекс, оформленная на дворец.

Кроме того, указано, что компания Инвестиционные решения, финансировавшая строительство, в 2023 году перечислила 6,5 млрд. рублей Фонда Алины Кабаевой и ассоциации клубов художественной гимнастики "Небесная грация".

Что важно понимать, фонду Кабаевой досталось 3 млрд рублей, а ассоциации — 3,5 млрд рублей.

Основная часть средств хранится на депозитах и приносит проценты, превышающие бюджет официальной Федерации гимнастики России.