Российский бизнесмен Ротенберг купил роскошный дворец Путина за копейки

Мир


Читати українською
Источник:  online.ua

Как удалось узнать команде покойного российского оппозиционера Алексея Навального, бизнесмен Аркадий Ротенберг приобрел так называемый дворец диктатора Владимира Путина под Геленджиком за 800 тысяч рублей (около 10 тыс. долларов). Что важно понимать, цена одной люстры в этом дворце достигает 50 млн. рублей.

Главные тезисы

  • Цепочка финансирования дворца включала ссуды анонимных оффшоров с Британских Виргинских островов.
  • Миллиарды рублей получила любовница диктатора Алина Кабаева.

Согласно данным российских оппозиционеров, общая площадь строительства составила 7000 гектаров.

Более того, указано, что на территории дворца расположены подземный хоккейный комплекс и ресторанный комплекс площадью 5 тыс. кв. м.

В рамках расследования удалось узнать, что соглашение о покупке было зарегистрировано еще 5 лет назад — именно тогда Ротенберг приобрел 100% акций компании Бином, которой принадлежит компания Комплекс, оформленная на дворец.

Кроме того, указано, что компания Инвестиционные решения, финансировавшая строительство, в 2023 году перечислила 6,5 млрд. рублей Фонда Алины Кабаевой и ассоциации клубов художественной гимнастики "Небесная грация".

Что важно понимать, фонду Кабаевой досталось 3 млрд рублей, а ассоциации — 3,5 млрд рублей.

Основная часть средств хранится на депозитах и приносит проценты, превышающие бюджет официальной Федерации гимнастики России.

Если исследовать все поступления и расходы фондов Кабаевой, становится очевидным, что это просто кошельки, на которые друзья Путина переводят ей средства на развлечения, покупки и хобби.

