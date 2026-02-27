Военная машина Путина начинает разрушаться изнутри — аналитики

Аналитики информационного агентства Bloomberg подробно проанализировали ситуацию в России и пришли к выводу, что "сердце" военной машины Кремля начал разъедать настоящий кризис. Прежде всего, речь идет о регионах, которые являются оборонными центрами РФ. Там уже фиксируют падение инвестиций и риск массовых увольнений.

У Путина начались новые серьезные проблемы

Больше всего бросается в глаза ситуация в Нижегородской области России.

Что важно понимать, именно там расположен один из главных промышленных центров страны-агрессорки с мощным оборонительным комплексом.

Как удалось узнать журналистам, местная ассоциация промышленников направила к региональным властям специальное письмо.

В нем она жалуется на стремительное падение инвестиций, доходов, заказов и производства в 2025 году. Более того, в этом году ситуация не улучшилась, а продолжает постепенно ухудшаться.

Регион с населением около 3 миллионов человек, расположенный примерно в 500 километрах от Москвы, традиционно является опорой российского ВПК.

Что также важно понимать, российские предприятия паникуют из-за задержки платежей от крупных государственных корпораций.

В список должников уже попали: Объединенная судостроительная корпорация, Роскосмос, Росатом и Ростех.