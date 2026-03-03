ППО ліквідувала 127 із 136 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО ліквідувала 127 із 136 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Звіт роботи сил ППО за 2-3 березня

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 2-3 березня російські загарбники завдавали ударів по Україні 136 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО успішно змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Підтверджено влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Федоров

