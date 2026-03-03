ППО ліквідувала 127 із 136 дронів під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 2-3 березня російські загарбники завдавали ударів по Україні 136 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО успішно змогли знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях.
Звіт роботи сил ППО за 2-3 березня
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Підтверджено влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
