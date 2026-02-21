Китай створив ядерну зброю нового покоління — інсайдери

Анонімні джерела CNN стверджують, що китайська влада таємно проводить випробування ядерної зброї нового покоління. Ба більше, офіційний Пекін налаштований кардинально модернізувати власний арсенал.
Головні тези:
- Китай відкидає усі звинувачення, запевняючи, що це "політична маніпуляція".
- Однак дії КНР вказують на те, що вона намагається зрівнятися зі США та РФ.
Що відомо про плани Китаю
Новими важливими даними поділилися американські розвідувальні служби.
Згідно з їхніми даними, 6 років тому щонайменше одне таємне випробування провели на полігоні Лоп Нур.
Таким чином офіційний Пекін проігнорував самовстановлений мораторій на ядерні випробування з 1996 року.
Американські розвідники дійшли висновку, що Китай розробляє багатобойові ракети та тактичну ядерну зброю малої потужності для можливого використання у регіональних конфліктах, до прикладу, у потенційній війні з Тайванем.
Головна проблема полягає в тому, що подібна модернізація наближає КНР до рівня Росії та США та створює потенційні нові можливості для використання ядерної зброї у кризових ситуаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-