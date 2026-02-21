Китай створив ядерну зброю нового покоління — інсайдери
Китай створив ядерну зброю нового покоління — інсайдери

Що відомо про плани Китаю
Джерело:  CNN

Анонімні джерела CNN стверджують, що китайська влада таємно проводить випробування ядерної зброї нового покоління. Ба більше, офіційний Пекін налаштований кардинально модернізувати власний арсенал. 

Головні тези:

  • Китай відкидає усі звинувачення, запевняючи, що це "політична маніпуляція".
  • Однак дії КНР вказують на те, що вона намагається зрівнятися зі США та РФ.

Що відомо про плани Китаю

Новими важливими даними поділилися американські розвідувальні служби.

Згідно з їхніми даними, 6 років тому щонайменше одне таємне випробування провели на полігоні Лоп Нур.

Таким чином офіційний Пекін проігнорував самовстановлений мораторій на ядерні випробування з 1996 року.

Американські розвідники дійшли висновку, що Китай розробляє багатобойові ракети та тактичну ядерну зброю малої потужності для можливого використання у регіональних конфліктах, до прикладу, у потенційній війні з Тайванем.

Головна проблема полягає в тому, що подібна модернізація наближає КНР до рівня Росії та США та створює потенційні нові можливості для використання ядерної зброї у кризових ситуаціях.

Стрімке розширення та модернізація китайських ядерних сил демонструє амбіції Пекіна щодо стратегічної конкуренції зі США та потребу забезпечити надійність власного арсеналу, — наголошують американські фахівці.

Економіка Росії стала критично залежною від китайських технологій
Служба зовнішньої розвідки України
Китай
Китай пообіцяв Україні допомогу на тлі атак Росії
Андрій Сибіга
Сибіга і Ван Ї
Китай вирішив посилити підтримку РФ у війні проти України
Сі Цзіньпін

