Китай створив ядерну зброю нового покоління — інсайдери

Анонімні джерела CNN стверджують, що китайська влада таємно проводить випробування ядерної зброї нового покоління. Ба більше, офіційний Пекін налаштований кардинально модернізувати власний арсенал.

Що відомо про плани Китаю

Новими важливими даними поділилися американські розвідувальні служби.

Згідно з їхніми даними, 6 років тому щонайменше одне таємне випробування провели на полігоні Лоп Нур.

Таким чином офіційний Пекін проігнорував самовстановлений мораторій на ядерні випробування з 1996 року.

Американські розвідники дійшли висновку, що Китай розробляє багатобойові ракети та тактичну ядерну зброю малої потужності для можливого використання у регіональних конфліктах, до прикладу, у потенційній війні з Тайванем.

Головна проблема полягає в тому, що подібна модернізація наближає КНР до рівня Росії та США та створює потенційні нові можливості для використання ядерної зброї у кризових ситуаціях.