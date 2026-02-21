Китай создал ядерное оружие нового поколения — инсайдеры

Анонимные источники CNN утверждают, что китайские власти тайно проводят испытания ядерного оружия нового поколения. Более того, официальный Пекин настроен кардинально модернизировать собственный арсенал.
Главные тезисы
- Китай отвергает все обвинения, уверяя, что это "политическая манипуляция".
- Однако действия КНР указывают, что она пытается сравниться с США и РФ.
Что известно о планах Китая
Новыми важными данными поделились американские разведывательные службы.
Согласно их данным, 6 лет назад, по меньшей мере, одно тайное испытание провели на полигоне Лоп Нур.
Таким образом, официальный Пекин проигнорировал самоустановленный мораторий на ядерные испытания с 1996 года.
Американские разведчики пришли к выводу, что Китай разрабатывает многобоевые ракеты и тактическое ядерное оружие малой мощности для возможного использования в региональных конфликтах, например, в потенциальной войне с Тайванем.
Главная проблема заключается в том, что подобная модернизация приближает КНР к уровню России и США и создает новые потенциальные возможности для использования ядерного оружия в кризисных ситуациях.
