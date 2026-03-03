ПВО ликвидировала 127 из 136 дронов во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 2-3 марта российские захватчики наносили удары по Украине 136 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО успешно смогли обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 5 ударных БПЛА на 3 локациях.
Отчет работы сил ПВО за 2-3 марта
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Подтверждено попадание 5 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-