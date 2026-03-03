ПВО ликвидировала 127 из 136 дронов во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО ликвидировала 127 из 136 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО за 2-3 марта
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 2-3 марта российские захватчики наносили удары по Украине 136 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО успешно смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 5 ударных БПЛА на 3 локациях.

Отчет работы сил ПВО за 2-3 марта

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 127 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

Подтверждено попадание 5 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай создал ядерное оружие нового поколения — инсайдеры
Что известно о планах Китая
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия нанесла по России самый сильний санкционный удар за все время войны
Рекордные санкции Британии против России - первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров представил новый план войны и назвал 3 конкретные цели
Михаил Федоров
Новый план войны - Федоров раскрыл детали

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?