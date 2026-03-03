Зеленский предлагает Ближнему Востоку помощь в обмен на перемирие с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил отправить лучших экспертов по уничтожению иранских БПЛА на Ближний Восток, если тот сможет договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о месячном перемирии в войне.
Главные тезисы
- Зеленский отметил, что Украина может поделиться своим уникальным опытом со странами Ближнего Востока.
- Такой сценарий уже рассматривают власти Великобритании.
Зеленский предлагает Ближнему Востоку выгодную сделку
Глава государства еще раз напомнил о том, что именно Украина имеет уникальный опыт в обезвреживании дронов, большинство из которых — иранского производства.
По словам украинского лидера, перемирие также может быть объявлено на два месяца или две недели.
В любой из этих периодов украинцы получат возможность помочь странам Ближнего Востока защитить их мирное население.
Как уже упоминалось ранее, недавно премьер-министр Британии Кир Стармер огласил, что его команда привлечет экспертов из Украины для перехвата иранских беспилотников в Персидском заливе.
Однако Владимир Зеленский сообщил, что официальный Лондон не делал прямых запросов на этот счет.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-