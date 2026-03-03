Зеленский предлагает Ближнему Востоку помощь в обмен на перемирие с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил отправить лучших экспертов по уничтожению иранских БПЛА на Ближний Восток, если тот сможет договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о месячном перемирии в войне.

Зеленский предлагает Ближнему Востоку выгодную сделку

Глава государства еще раз напомнил о том, что именно Украина имеет уникальный опыт в обезвреживании дронов, большинство из которых — иранского производства.

Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют отличные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян объявить месячное перемирие. Как только перемирие будет объявлено, мы пошлем наших лучших операторов перехватчиков дронов в страны Ближнего Востока. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам украинского лидера, перемирие также может быть объявлено на два месяца или две недели.

В любой из этих периодов украинцы получат возможность помочь странам Ближнего Востока защитить их мирное население.

Как уже упоминалось ранее, недавно премьер-министр Британии Кир Стармер огласил, что его команда привлечет экспертов из Украины для перехвата иранских беспилотников в Персидском заливе.