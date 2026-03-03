Зеленский предлагает Ближнему Востоку помощь в обмен на перемирие с Россией
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский предлагает Ближнему Востоку помощь в обмен на перемирие с Россией

Зеленский предлагает Ближнему Востоку выгодную сделку
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил отправить лучших экспертов по уничтожению иранских БПЛА на Ближний Восток, если тот сможет договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о месячном перемирии в войне.

Главные тезисы

  • Зеленский отметил, что Украина может поделиться своим уникальным опытом со странами Ближнего Востока.
  • Такой сценарий уже рассматривают власти Великобритании.

Зеленский предлагает Ближнему Востоку выгодную сделку

Глава государства еще раз напомнил о том, что именно Украина имеет уникальный опыт в обезвреживании дронов, большинство из которых — иранского производства.

Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют отличные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян объявить месячное перемирие. Как только перемирие будет объявлено, мы пошлем наших лучших операторов перехватчиков дронов в страны Ближнего Востока.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам украинского лидера, перемирие также может быть объявлено на два месяца или две недели.

В любой из этих периодов украинцы получат возможность помочь странам Ближнего Востока защитить их мирное население.

Как уже упоминалось ранее, недавно премьер-министр Британии Кир Стармер огласил, что его команда привлечет экспертов из Украины для перехвата иранских беспилотников в Персидском заливе.

Однако Владимир Зеленский сообщил, что официальный Лондон не делал прямых запросов на этот счет.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Военная машина Путина начинает разрушаться изнутри — аналитики
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО ликвидировала 127 из 136 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО за 2-3 марта
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Отдал все". Трамп набросился с обвинениями на Байдена и Зеленского
Donald Trump
Трамп раскритиковал Байдена и Зеленского

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?