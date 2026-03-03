Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины с начала 2026 смогли вернуть под свой контроль 460 км².

Контрнаступление украинских воинов набирает обороты

На этом фоне Владимир Зеленский озвучил прогноз, что армия РФ может попытаться начать весеннее наступление.

Но я уверен в их поражении, — подчеркнул президент Украины. Поделиться

Глава государства еще раз обратил внимание мира на то, что российский диктатор Владимир Путин уже проиграл зимнюю кампанию.

По его словам, атаки на энергетику Украины во время сильных морозов и попытки повлиять на настроения людей не дали ожидаемого результата.

Владимир Зеленский пообещал, что не отдаст России Донецкую область, ведьтам живут 200 тысяч украинцев.

Кроме того, в этом регионе находятся одни из лучших оборонных позиций.

Президент прекрасно осознает, что вывод войск открыл бы россиянам путь в направлении центра страны.

Как отметил Зеленский, выборы состоятся только после завершения войны, а не во время возможного временного прекращения огня.