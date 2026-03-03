Ми можемо зіткнутися з труднощами в отриманні ракет та зброї — Зеленський
Джерело:  Corriere della Sera

На переконання глави держави Володимира Зеленського, спільна операція Ізраїля та США проти Ірану була "правильним рішенням". Попри це, він озвучив попередження щодо загрози нестачі ракет для української ППО.

Головні тези:

  • Країни Близького Сходу уже звертаються до союзників Києва щодо постачання систем ППО, які мала б отримати України.
  • Україні вигідно, щоб конфлікт не був тривалим та закінчився поваленням іранського режиму.

Як вважає український лідер, атакувати іранські військові цілі було правильним рішенням.

Іранці виробляють багато озброєння для Росії, зокрема дрони й ракети, хоча зараз, думаю, вже не зможуть цього робити, і, можливо, тепер росіяни озброюватимуть їх у відповідь.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Попри це, глава держави не приховує, що для України можуть бути конкретні негативні наслідки, якщо ситуація на Близькому Сході буде й далі загострюватися.

За його словами, насамперед йдеться про проблеми у забезпеченні ракетами та іншими засобами протиповітряної оборони.

Ми можемо зіткнутися з труднощами в отриманні ракет та зброї для захисту неба. США та союзникам на Близькому Сході вони можуть знадобитися для самозахисту, наприклад, ракети Patriot, — попередив Володимир Зеленський.

Так, нещодавно стало відомо, що країни Близько Сходу вже просять у союзників Києва про системи ППО, які мала б отримати Україна.

