Ми можемо зіткнутися з труднощами в отриманні ракет та зброї — Зеленський

На переконання глави держави Володимира Зеленського, спільна операція Ізраїля та США проти Ірану була "правильним рішенням". Попри це, він озвучив попередження щодо загрози нестачі ракет для української ППО.
Головні тези:
- Країни Близького Сходу уже звертаються до союзників Києва щодо постачання систем ППО, які мала б отримати України.
- Україні вигідно, щоб конфлікт не був тривалим та закінчився поваленням іранського режиму.
Зеленський оцінив ситуацію на Близькому Сході
Як вважає український лідер, атакувати іранські військові цілі було правильним рішенням.
Попри це, глава держави не приховує, що для України можуть бути конкретні негативні наслідки, якщо ситуація на Близькому Сході буде й далі загострюватися.
За його словами, насамперед йдеться про проблеми у забезпеченні ракетами та іншими засобами протиповітряної оборони.
Так, нещодавно стало відомо, що країни Близько Сходу вже просять у союзників Києва про системи ППО, які мала б отримати Україна.
