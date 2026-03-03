Україна розгромила 8 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна розгромила 8 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Україна розгромила 8 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 2 березня Сили оборони України успішно уразили вісім районів зосередження живої сили та пункт управління БпЛА російських загарбників. До цих оперцій були залучені авіація, ракетні війська і артилерія.

Головні тези:

  • Розпочалася 1469-а доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 152 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 3 березня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 268 520 (+790) осіб;

  • танків — 11 718 (+5) од;

  • бойових броньованих машин — 24 131 (+20) од;

  • артилерійських систем — 37 842 (+47) од;

  • засобів ППО — 1 319 (+6) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 154 698 (+1 529) од;

  • кораблів/катерів — 30 (+1) од;

  • автомобільнлї техніки та автоцистерн– 80 992 (+235) од.

Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинув 282 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 8437 дронів-камікадзе та здійснив 3645 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 78 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка Дніпропетровської області; Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке, Верхня Терса, Копані, Широке, Залізничне, Гуляйпільське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Воєнна машина Путіна починає руйнуватися зсередини — аналітики
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Віддав усе". Трамп накинувся зі звинуваченнями на Байдена та Зеленського
Donald Trump
Трамп вкотре розкритикував Байдена та Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський пропонує Близькому Сходу допомогу в обмін на перемир'я з Росією
Зеленський пропонує Близькому Сходу вигідну угоду

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?