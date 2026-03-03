Україна розгромила 8 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 2 березня Сили оборони України успішно уразили вісім районів зосередження живої сили та пункт управління БпЛА російських загарбників. До цих оперцій були залучені авіація, ракетні війська і артилерія.
Головні тези:
- Розпочалася 1469-а доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 152 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 3 березня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 268 520 (+790) осіб;
танків — 11 718 (+5) од;
бойових броньованих машин — 24 131 (+20) од;
артилерійських систем — 37 842 (+47) од;
засобів ППО — 1 319 (+6) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 154 698 (+1 529) од;
кораблів/катерів — 30 (+1) од;
автомобільнлї техніки та автоцистерн– 80 992 (+235) од.
Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинув 282 керовані авіабомби.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка Дніпропетровської області; Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке, Верхня Терса, Копані, Широке, Залізничне, Гуляйпільське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.
