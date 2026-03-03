Украина разгромила 8 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина разгромила 8 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 2 марта Силы обороны Украины успешно поразили восемь районов сосредоточения живой силы и пункт управления БПЛА российских захватчиков. К этим оперциям были привлечены авиация, ракетные войска и артиллерия.

Главные тезисы

  • Начались 1469-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 152 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 3 марта 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 268 520 (+790) человек;

  • танков — 11 718 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 131 (+20) ед;

  • артиллерийских систем — 37 842 (+47) ед;

  • средств ПВО — 1 319 (+6) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 154 698 (+1 529) ед;

  • кораблей/катеров — 30 (+1) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 80 992 (+235) ед.

Вчера противник нанес 84 авиационных ударов, сбросил 282 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 8437 дронов-камикадзе и осуществил 3645 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 78 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Гавриловка Днепропетровской области; Барвиновка, Воздвижовка, Волшебное, Долинка, Любицкое, Верхняя Терса, Копани, Широкое, Железнодорожное, Гуляйпольское Запорожской области; Казачье Херсонской области.

