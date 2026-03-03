Украина разгромила 8 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 2 марта Силы обороны Украины успешно поразили восемь районов сосредоточения живой силы и пункт управления БПЛА российских захватчиков. К этим оперциям были привлечены авиация, ракетные войска и артиллерия.
Главные тезисы
- Начались 1469-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 152 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 3 марта 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 268 520 (+790) человек;
танков — 11 718 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 24 131 (+20) ед;
артиллерийских систем — 37 842 (+47) ед;
средств ПВО — 1 319 (+6) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 154 698 (+1 529) ед;
кораблей/катеров — 30 (+1) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 80 992 (+235) ед.
Вчера противник нанес 84 авиационных ударов, сбросил 282 управляемые авиабомбы.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Гавриловка Днепропетровской области; Барвиновка, Воздвижовка, Волшебное, Долинка, Любицкое, Верхняя Терса, Копани, Широкое, Железнодорожное, Гуляйпольское Запорожской области; Казачье Херсонской области.
