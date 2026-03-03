Мы можем столкнуться с трудностями в получении ракет и оружия — Зеленский

По мнению главы государства Владимира Зеленского, совместная операция Израиля и США против Ирана была "правильным решением". Несмотря на это, он озвучил предупреждение касательно угрозы нехватки ракет для украинской ПВО.
Главные тезисы
- Страны Ближнего Востока уже обращаются к союзникам Киева касательно поставок систем ПВО, которые должны получить Украина.
- Украине выгодно, чтобы конфликт не был продолжительным и закончился свержением иранского режима.
Зеленский оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Как считает украинский лидер, атаковать иранские военные цели было верным решением.
Несмотря на это, глава государства не скрывает, что для Украины могут быть конкретные негативные последствия, если ситуация на Ближнем Востоке будет и дальше обостряться.
По его словам, речь идет прежде всего о проблемах в обеспечении ракетами и другими средствами противовоздушной обороны.
Так, недавно стало известно, что страны Ближнего Востока уже просят у союзников Киева о системах ПВО, которые должна получить Украина.
