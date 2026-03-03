Мы можем столкнуться с трудностями в получении ракет и оружия — Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации

Мы можем столкнуться с трудностями в получении ракет и оружия — Зеленский

Зеленский оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Источник:  Corriere della Sera

По мнению главы государства Владимира Зеленского, совместная операция Израиля и США против Ирана была "правильным решением". Несмотря на это, он озвучил предупреждение касательно угрозы нехватки ракет для украинской ПВО.

Главные тезисы

  • Страны Ближнего Востока уже обращаются к союзникам Киева касательно поставок систем ПВО, которые должны получить Украина.
  • Украине выгодно, чтобы конфликт не был продолжительным и закончился свержением иранского режима.

Зеленский оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Как считает украинский лидер, атаковать иранские военные цели было верным решением.

Иранцы производят много вооружения для России, в частности дроны и ракеты, хотя сейчас, думаю, уже не смогут этого делать, и, возможно, теперь россияне будут вооружать их в ответ.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Несмотря на это, глава государства не скрывает, что для Украины могут быть конкретные негативные последствия, если ситуация на Ближнем Востоке будет и дальше обостряться.

По его словам, речь идет прежде всего о проблемах в обеспечении ракетами и другими средствами противовоздушной обороны.

Мы можем столкнуться с трудностями в получении ракет и оружия для защиты неба. США и союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самозащиты, например ракеты Patriot, — предупредил Владимир Зеленский.

Так, недавно стало известно, что страны Ближнего Востока уже просят у союзников Киева о системах ПВО, которые должна получить Украина.

