Мы можем столкнуться с трудностями в получении ракет и оружия — Зеленский

По мнению главы государства Владимира Зеленского, совместная операция Израиля и США против Ирана была "правильным решением". Несмотря на это, он озвучил предупреждение касательно угрозы нехватки ракет для украинской ПВО.

Зеленский оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Как считает украинский лидер, атаковать иранские военные цели было верным решением.

Иранцы производят много вооружения для России, в частности дроны и ракеты, хотя сейчас, думаю, уже не смогут этого делать, и, возможно, теперь россияне будут вооружать их в ответ. Владимир Зеленский Президент Украины

Несмотря на это, глава государства не скрывает, что для Украины могут быть конкретные негативные последствия, если ситуация на Ближнем Востоке будет и дальше обостряться.

По его словам, речь идет прежде всего о проблемах в обеспечении ракетами и другими средствами противовоздушной обороны.

Мы можем столкнуться с трудностями в получении ракет и оружия для защиты неба. США и союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самозащиты, например ракеты Patriot, — предупредил Владимир Зеленский. Поделиться

Так, недавно стало известно, что страны Ближнего Востока уже просят у союзников Киева о системах ПВО, которые должна получить Украина.