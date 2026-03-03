Зеленский прогнозирует поражение Орбана на выборах

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, глава венгерского правительства Виктор Орбан обречен на поражение на выборах в Венгрии, которые состоятся в следующем месяце. Если это действительно произойдет, Киев получит шанс на перезагрузку отношений с Будапештом.
Главные тезисы
- Зеленский напомнил, что венгерский народ не является пророссийским.
- Это значит, что отношения Киева и Будапешта еще можно спасти.
Зеленский верит в перезагрузку отношений с Венгрией
Президент Украины обратил внимание на то, что Венгрия является важной страной, однако не имеет военного веса.
Зеленский не скрывает, что не поддерживает диалог с Виктором Орбаном, потому что последний этого не хочет.
Несмотря на это, удается сохранить контакт с лидером Словакии Робертом Фицо.
На этом фоне украинский лидер напомнил о недопустимости покупки энергоносителей в России.
Зеленский в очередной раз напомнил, что диктатор Путин сразу направляет новые финансовые поступления на закупку оружия для войны против Украины.
Глава государств отметил, что именно Россия несколько раз бомбила "Дружбу", а затем атаковала ремонтировавших ее украинских техников.
