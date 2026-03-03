Зеленский прогнозирует поражение Орбана на выборах

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, глава венгерского правительства Виктор Орбан обречен на поражение на выборах в Венгрии, которые состоятся в следующем месяце. Если это действительно произойдет, Киев получит шанс на перезагрузку отношений с Будапештом.

Зеленский верит в перезагрузку отношений с Венгрией

Президент Украины обратил внимание на то, что Венгрия является важной страной, однако не имеет военного веса.

Зеленский не скрывает, что не поддерживает диалог с Виктором Орбаном, потому что последний этого не хочет.

Несмотря на это, удается сохранить контакт с лидером Словакии Робертом Фицо.

Я верю, что Орбан потерпит поражение на выборах, и тогда мы сможем восстановить нормальные отношения с Венгрией, также потому, что венгерский народ — не пророссийский. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне украинский лидер напомнил о недопустимости покупки энергоносителей в России.

Зеленский в очередной раз напомнил, что диктатор Путин сразу направляет новые финансовые поступления на закупку оружия для войны против Украины.

Глава государств отметил, что именно Россия несколько раз бомбила "Дружбу", а затем атаковала ремонтировавших ее украинских техников.