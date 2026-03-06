Угорщина захопила в заручники 7 українців і викрала гроші "Ощадбанку"
Угорщина захопила в заручники 7 українців і викрала гроші "Ощадбанку"

Андрій Сибіга
Орбан
Read in English

Як повідомляє очільник українського МЗС Андрій Сибіга, угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників "Ощадбанку", і викрала гроші та цінності. Цей злочин стався у в Будапешті.

Головні тези:

  • Місце перебування співробітників “Ощадбанку” наразі невідоме.
  • Також Угорщина викрала 40 млн дол США, 35 млн євро, 9 кг золота разом з інкасаторськими машинами.

Україна вимагає від Угорщини відпустити її громадян

Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України. Причини, а також їхній стан здоров'я та можливість зв'язку з ними досі невідомі.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Очільник дипломатичного відомства зазначив, що ці семеро українців є співробітниками державного "Ощадбанку”.

Що важливо розуміти, вони здійснювали рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною та перевозили кошти й цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та "сила", про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет, — наголосив Сибіга.

Шеф української дипломатії уже надіслав Будапешту офіційну ноту з вимогою негайного звільнення заручників.

Відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі “Ощадбанку” наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини.

Місце знаходження заручників наразі невідоме.

Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота. "Ощадбанк" вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України, — йдеться в офіційній заяві банку.

