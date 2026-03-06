Угорщина захопила в заручники 7 українців і викрала гроші "Ощадбанку"

Як повідомляє очільник українського МЗС Андрій Сибіга, угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників "Ощадбанку", і викрала гроші та цінності. Цей злочин стався у в Будапешті.
Головні тези:
- Місце перебування співробітників “Ощадбанку” наразі невідоме.
- Також Угорщина викрала 40 млн дол США, 35 млн євро, 9 кг золота разом з інкасаторськими машинами.
Україна вимагає від Угорщини відпустити її громадян
Очільник дипломатичного відомства зазначив, що ці семеро українців є співробітниками державного "Ощадбанку”.
Що важливо розуміти, вони здійснювали рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною та перевозили кошти й цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.
Шеф української дипломатії уже надіслав Будапешту офіційну ноту з вимогою негайного звільнення заручників.
Відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі “Ощадбанку” наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини.
Місце знаходження заручників наразі невідоме.
