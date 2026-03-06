"Час діяти". Трамп накинувся на Зеленського з низкою цинічних звинувачень

Очільник Білого дому Дональд Трамп знову почав брехати, що мирні переговори щодо завершення російської війни проти України гальмуються через Володимира Зеленського. Що цікаво, ці звинувачення пролунали після того, як США попросили в України про допомогу на Близькому Сході.

Трамп посилює тиск на Україну та Зеленського

Журналісти попросили в очільника Білого дому прокоментувати хід російсько-українських мирних перемовин, у яких США є посередником.

Дональд Трамп почав стверджувати, що українському лідеру Володимиру Зеленському "час діяти, і він має забезпечити укладену угоду".

Думаю, Путін готовий укладати угоду, — цинічно додав президент США.

Варто зазначити, що Трамп так і не зміг пояснити, що саме не так робить Володимир Зеленський.

Очільник Білого дому збрехав, що український лідер "не демонструє достатньо готовності до перемовин.

Немислимо, що він (Зеленський — ред.) є перешкодою… У вас немає карт. У нього тепер ще менше карт, — цинічно заявив Трамп.

На цьому тлі він вкотре розкритикував адміністрацію Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.