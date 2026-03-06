"Час діяти". Трамп накинувся на Зеленського з низкою цинічних звинувачень

Очільник Білого дому Дональд Трамп знову почав брехати, що мирні переговори щодо завершення російської війни проти України гальмуються через Володимира Зеленського. Що цікаво, ці звинувачення пролунали після того, як США попросили в України про допомогу на Близькому Сході.
Головні тези:
- Трампу досі здається, що Путін хоче підписати мирну угоду з Україною.
- Президент США намагається схилити Київ до болючих поступок у війні.
Трамп посилює тиск на Україну та Зеленського
Журналісти попросили в очільника Білого дому прокоментувати хід російсько-українських мирних перемовин, у яких США є посередником.
Дональд Трамп почав стверджувати, що українському лідеру Володимиру Зеленському "час діяти, і він має забезпечити укладену угоду".
Варто зазначити, що Трамп так і не зміг пояснити, що саме не так робить Володимир Зеленський.
Очільник Білого дому збрехав, що український лідер "не демонструє достатньо готовності до перемовин.
На цьому тлі він вкотре розкритикував адміністрацію Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.
Варто зазначити, що напередодні Зеленський повідомив, що від США надійшло прохання про допомогу у протидії "Шахедам", які Іран тепер активно застосовує на Близькому Сході.
