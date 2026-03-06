Трамп дозволив Індії знову купувати російську нафту
Трамп дозволив Індії знову купувати російську нафту

Мінфін США
Трамп
Американський лідер Дональд Трамп уже надав Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка знаходиться на танкерах у морі. Про це рішення офіційно оголосив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Головні тези:

  • За словами американської влади, йдеться про запобіжний короткостроковий захід.
  • У команді Трампа також запевняють, що Кремль не отримає значної фінансової вигоди.

США знову послабили тиск на Росію

Як стверджує Бессент, Дональд Трамп та команда американського Мінфіну ухвалила це рішення, "щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок".

Міністр офіційно підтвердив, що надає Індії 30-денний доступ, що відкриває можливість індійським НПЗ купувати російську нафту.

Цей запобіжний короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі, — запевняє Бессент.

На цьому тлі він заявив що Індія залишається важливим союзником Сполучених Штатів.

Американський міністр плекає надію на те, що Нью-Делі наростить закупівлі американської нафти.

Як уже згадувалося раніше, 2 місяці тому Дональд Трамп підписав указ про скасування 25% мит на всі індійські товари, які діяли з 2025 року як реакція на закупівлю Індією великого обсягу російської нафти.

Згодом він додав, що Індія купуватиме нафту у Венесуели, а також попросив доєднатись до цього й Китай.

