Куба отвергла ультиматум Трампа насчет заключения соглашения с США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа заключить соглашение с США заявлением, что никто не будет диктовать Кубе, что делать, потому что это «свободная страна».
Главные тезисы
- Куба отреагировала на призыв заключить соглашение с США, утверждая свою свободу и независимость от диктата внешних отношений.
- Правительство Кубы подчеркнуло право страны на свободный выбор партнеров по торговле и энергетике, не уступая своей суверенности.
Куба отказалась подписывать соглашение по нефти с США
Куба – свободная, независимая и суверенная страна. Никто не диктует нам, что делать, - заявил глава латиноамериканского государства в ответ на угрозу Трампа о том, что его государству следует пойти на соглашение с Вашингтоном, "пока не поздно".
Он добавил, что «те, кто превращает все в бизнес, даже человеческие жизни, не имеют права указывать Кубе на что-либо».
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подчеркнул, что «Куба не получает и никогда не получала денежного или материального вознаграждения за услуги по обеспечению безопасности, предоставленной любой стране».
Он добавил, что «в отличие от США, у нас нет правительства, которое занимается наемством, шантажом или военным давлением на другие государства».
Отмечается, что Каракас остается для Гаваны основным поставщиком нефти. В прошлом году объемы нефти, полученной из Венесуэлы, покрыли около 50% потребности Кубы в этом сырье.
