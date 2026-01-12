Куба отвергла ультиматум Трампа насчет заключения соглашения с США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа заключить соглашение с США заявлением, что никто не будет диктовать Кубе, что делать, потому что это «свободная страна».

Куба отказалась подписывать соглашение по нефти с США

Куба – свободная, независимая и суверенная страна. Никто не диктует нам, что делать, - заявил глава латиноамериканского государства в ответ на угрозу Трампа о том, что его государству следует пойти на соглашение с Вашингтоном, "пока не поздно".

Он добавил, что «те, кто превращает все в бизнес, даже человеческие жизни, не имеют права указывать Кубе на что-либо».

Во внешнеполитическом ведомстве Кубы подчеркнули, что «как любая другая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и осуществляют свое право на развитие коммерческих отношений без вмешательства или подчинения». Поделиться

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подчеркнул, что «Куба не получает и никогда не получала денежного или материального вознаграждения за услуги по обеспечению безопасности, предоставленной любой стране».

Он добавил, что «в отличие от США, у нас нет правительства, которое занимается наемством, шантажом или военным давлением на другие государства».

Отмечается, что Каракас остается для Гаваны основным поставщиком нефти. В прошлом году объемы нефти, полученной из Венесуэлы, покрыли около 50% потребности Кубы в этом сырье.