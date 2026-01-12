Куба отвергла ультиматум Трампа насчет заключения соглашения с США
Категория
Политика
Дата публикации

Куба отвергла ультиматум Трампа насчет заключения соглашения с США

Куба
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа заключить соглашение с США заявлением, что никто не будет диктовать Кубе, что делать, потому что это «свободная страна».

Главные тезисы

  • Куба отреагировала на призыв заключить соглашение с США, утверждая свою свободу и независимость от диктата внешних отношений.
  • Правительство Кубы подчеркнуло право страны на свободный выбор партнеров по торговле и энергетике, не уступая своей суверенности.

Куба отказалась подписывать соглашение по нефти с США

Куба – свободная, независимая и суверенная страна. Никто не диктует нам, что делать, - заявил глава латиноамериканского государства в ответ на угрозу Трампа о том, что его государству следует пойти на соглашение с Вашингтоном, "пока не поздно".

Он добавил, что «те, кто превращает все в бизнес, даже человеческие жизни, не имеют права указывать Кубе на что-либо».

Во внешнеполитическом ведомстве Кубы подчеркнули, что «как любая другая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и осуществляют свое право на развитие коммерческих отношений без вмешательства или подчинения».

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подчеркнул, что «Куба не получает и никогда не получала денежного или материального вознаграждения за услуги по обеспечению безопасности, предоставленной любой стране».

Он добавил, что «в отличие от США, у нас нет правительства, которое занимается наемством, шантажом или военным давлением на другие государства».

Отмечается, что Каракас остается для Гаваны основным поставщиком нефти. В прошлом году объемы нефти, полученной из Венесуэлы, покрыли около 50% потребности Кубы в этом сырье.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп собственноручно ослабил режим Путина — Украина радуется
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп объявил о дальнейших действиях США насчет Венесуэлы
Donald Trump
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп планирует продавать нефть России
Трамп готов обеспечить Россию нефтью

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?