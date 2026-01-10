Трамп планирует продавать нефть России

По словам президента США Дональда Трампа, он намерен продавать Китаю и России "всю необходимую им нефть", поскольку его команда берет под контроль продажу венесуэльской нефти.
Главные тезисы
- Новые заявления Трампа контрастируют с его прежней позицией.
- Как известно, он подвергал жесткой критике ЕС за ведение бизнеса с Россией.
Трамп готов обеспечить Россию нефтью
О своем новом решении глава Белого дома объявил во время встречи с руководителями американских нефтегазовых компаний.
По словам Дональда Трампа, сейчас "США открыты для бизнеса".
Согласно данным журналистов, недавно во время встречи в Белом доме с руководителями энергетических компаний Трамп оправдал захват его администрацией бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
Кроме того, он пытался как-то аргументировать взятие под контроль нефтедобычи в стране.
Глава Белого дома начал утверждать: если бы он не сделал этого первыми, то это сделали бы Китай и Россия.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-