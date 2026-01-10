Трамп планирует продавать нефть России

По словам президента США Дональда Трампа, он намерен продавать Китаю и России "всю необходимую им нефть", поскольку его команда берет под контроль продажу венесуэльской нефти.

Трамп готов обеспечить Россию нефтью

О своем новом решении глава Белого дома объявил во время встречи с руководителями американских нефтегазовых компаний.

По словам Дональда Трампа, сейчас "США открыты для бизнеса".

Китай может покупать у нас всю нефть, которую захочет там или в США. Россия может получать от нас всю необходимую ему нефть. Дональд Трамп Президент США

Согласно данным журналистов, недавно во время встречи в Белом доме с руководителями энергетических компаний Трамп оправдал захват его администрацией бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кроме того, он пытался как-то аргументировать взятие под контроль нефтедобычи в стране.

Глава Белого дома начал утверждать: если бы он не сделал этого первыми, то это сделали бы Китай и Россия.