Трамп планирует продавать нефть России

Источник:  CNN

По словам президента США Дональда Трампа, он намерен продавать Китаю и России "всю необходимую им нефть", поскольку его команда берет под контроль продажу венесуэльской нефти.

  Новые заявления Трампа контрастируют с его прежней позицией.
  Как известно, он подвергал жесткой критике ЕС за ведение бизнеса с Россией.

О своем новом решении глава Белого дома объявил во время встречи с руководителями американских нефтегазовых компаний.

По словам Дональда Трампа, сейчас "США открыты для бизнеса".

Китай может покупать у нас всю нефть, которую захочет там или в США. Россия может получать от нас всю необходимую ему нефть.

Согласно данным журналистов, недавно во время встречи в Белом доме с руководителями энергетических компаний Трамп оправдал захват его администрацией бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кроме того, он пытался как-то аргументировать взятие под контроль нефтедобычи в стране.

Глава Белого дома начал утверждать: если бы он не сделал этого первыми, то это сделали бы Китай и Россия.

Если бы мы этого не сделали, Китай и Россия уже были бы там, — уверяет Трамп.

