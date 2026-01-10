Трамп планує продавати нафту Росії

За словами президента США Дональда Трампа, він має намір продавати Китаю і Росії "всю необхідну їм нафту", оскільки його команда бере під контроль продаж венесуельської нафти.
Головні тези:
- Нові заяви Трампа контрастують з його минулою позицію.
- Як відомо, він жорстко критикував ЄС за ведення бізнесу з Росією.
Трамп готовий забезпечити Росію нафтою
Про своє нове рішення очільник Білого дому оголосив під час зустрічі з керівниками американських нафтогазових компаній.
За словами Дональда Трампа, наразі “США відкриті для бізнесу”.
Згідно з даними журналістів, нещодавно під час зустрічі в Білому домі з керівниками енергетичних компаній Трамп виправдав захоплення його адміністрацією колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.
Окрім того, він намагався якимось чином аргументувати взяття під контроль нафтовидобутку в країні.
Очільник Білого дому почав стверджувати: якби він не зробив цього першими, то це зробили б Китай і Росія.
