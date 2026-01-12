Куба відкинула ультиматум Трампа щодо укладення угоди зі США
Куба відкинула ультиматум Трампа щодо укладення угоди зі США

Куба
Джерело:  Укрінформ

Президент Куби Мігель Діас-Канель відреагував на заклик президента США Дональда Трампа укласти угоду зі США заявою, що ніхто не диктуватиме Кубі що робити, бо це «вільна країна».

Головні тези:

  • Куба відмовилася від ультиматуму Дональда Трампа щодо укладення угоди зі США, стверджуючи, що ніхто не має права диктувати їм у зовнішніх відносинах.
  • Уряд Куби наголосив, що країна має право на вільний вибір партнерів у торгівлі та енергетиці, не поступаючись власною суверенністю.

Куба відмовилася підписувати угоду щодо нафти зі США

Куба — вільна, незалежна та суверенна країна. Ніхто не диктує нам, що робити, — заявив глава латиноамериканської держави у відповідь на погрозу Трампа про те, що його державі слід піти на угоду з Вашингтоном, "поки не пізно".

Він додав, що «ті, хто перетворює все на бізнес, навіть людські життя, не мають права вказувати Кубі на щось».

У зовнішньополітичному відомстві Куби підкреслили, що «як і будь-яка інша країна, Куба має абсолютне право імпортувати паливо з тих ринків, які готові його експортувати і які здійснюють своє право на розвиток комерційних відносин без втручання або підпорядкування».

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес наголосив, що «Куба не отримує і ніколи не отримувала грошової чи матеріальної винагороди за послуги із забезпечення безпеки, наданої будь-якій країні».

Він додав, що «на відміну від США, у нас немає уряду, який займається найманством, шантажем або військовим тиском на інші держави».

Зазначається, що Каракас залишається для Гавани основним постачальником нафти. Минулого року обсяги нафти отриманої з Венесуели покрили близько 50% потреби Куби у цій сировині.

