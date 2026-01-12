Куба відкинула ультиматум Трампа щодо укладення угоди зі США

Президент Куби Мігель Діас-Канель відреагував на заклик президента США Дональда Трампа укласти угоду зі США заявою, що ніхто не диктуватиме Кубі що робити, бо це «вільна країна».
Головні тези:
- Куба відмовилася від ультиматуму Дональда Трампа щодо укладення угоди зі США, стверджуючи, що ніхто не має права диктувати їм у зовнішніх відносинах.
- Уряд Куби наголосив, що країна має право на вільний вибір партнерів у торгівлі та енергетиці, не поступаючись власною суверенністю.
Куба відмовилася підписувати угоду щодо нафти зі США
Куба — вільна, незалежна та суверенна країна. Ніхто не диктує нам, що робити, — заявив глава латиноамериканської держави у відповідь на погрозу Трампа про те, що його державі слід піти на угоду з Вашингтоном, "поки не пізно".
Він додав, що «ті, хто перетворює все на бізнес, навіть людські життя, не мають права вказувати Кубі на щось».
Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес наголосив, що «Куба не отримує і ніколи не отримувала грошової чи матеріальної винагороди за послуги із забезпечення безпеки, наданої будь-якій країні».
Він додав, що «на відміну від США, у нас немає уряду, який займається найманством, шантажем або військовим тиском на інші держави».
Зазначається, що Каракас залишається для Гавани основним постачальником нафти. Минулого року обсяги нафти отриманої з Венесуели покрили близько 50% потреби Куби у цій сировині.
