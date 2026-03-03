"Куба будет следующей". У Трампа намекнули на новую операцию

Соратник Дональда Трампа, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, поддержал масштабную военную операцию США против Ирана. Более того, он начал утверждать, что Куба "будет следующей".
Главные тезисы
- Куба сталкивается со значительным давлением со стороны администрации Трампа после падения режима Николаса Мадуро в Венесуэле.
- Трамп заявил, что рассматривает сценарий "дружеского поглощения" острова.
США могут нанести удары по Кубе
По его убеждению, иранский режим, являющийся "материнским кораблем международного терроризма", вот-вот упадет.
Что важно понимать, в последние недели Куба сталкивается со все более сильным давлением со стороны Белого дома.
Ситуация начала резко ухудшаться после падения режима бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
Более того, указано, что эмбарго на поставку топлива со стороны Штатов углубило экономический кризис в стране и ухудшило дефицит продовольствия и лекарств.
Фактически Трамп требует от Кубы разорвать отношения с "вражескими странами" и террористическими группировками, прежде всего "Хезболлой" и "Хамас".
