Соратник Дональда Трампа, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, поддержал масштабную военную операцию США против Ирана. Более того, он начал утверждать, что Куба "будет следующей".

США могут нанести удары по Кубе

Куба будет следующей. За этой коммунистической диктатурой на Кубе придут. Их дни сочтены. Линдси Грэм Американский сенатор

По его убеждению, иранский режим, являющийся "материнским кораблем международного терроризма", вот-вот упадет.

Капитан корабля, аятолла, мертвый как камень, — подчеркнул Грэм. Поделиться

Что важно понимать, в последние недели Куба сталкивается со все более сильным давлением со стороны Белого дома.

Ситуация начала резко ухудшаться после падения режима бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Более того, указано, что эмбарго на поставку топлива со стороны Штатов углубило экономический кризис в стране и ухудшило дефицит продовольствия и лекарств.

Фактически Трамп требует от Кубы разорвать отношения с "вражескими странами" и террористическими группировками, прежде всего "Хезболлой" и "Хамас".