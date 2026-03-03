"Куба буде наступною". У Трампа натякнули на нову операцію

Соратник Дональда Трампа, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав масштабну військову операцію США проти Ірану. Ба більше, він почав стверджувати, що Куба буде "наступною".
Головні тези:
- Куба стикається зі значним тиском з боку адміністрації Трампа після падіння режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі.
- Трамп заявив, що розглядає сценарій "дружнього поглинання" острова.
США можуть завдати ударів по Кубі
На його переконання, іранський режим, який є “материнським кораблем міжнародного тероризму”, ось-ось впаде.
Що важливо розуміти, протягом останніх тижнів Куба стикається з дедалі сильнішим тиском з боку Білого дому.
Ситуація почала різко погіршуватися після падіння режиму колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.
Ба більше, наголошується, що ембарго на постачання палива з боку Штатів поглибило економічну кризу в країні та погіршило дефіцит продовольства і ліків.
Фактично Трамп вимагає від Куби розірвати відносини з "ворожими країнами" та терористичними угрупованнями, насамперед "Хезболлу" та "Хамас".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-