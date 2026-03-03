"Куба буде наступною". У Трампа натякнули на нову операцію
"Куба буде наступною". У Трампа натякнули на нову операцію

Трамп і Грем
Джерело:  The Hill

Соратник Дональда Трампа, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав масштабну військову операцію США проти Ірану. Ба більше, він почав стверджувати, що Куба буде "наступною".

Головні тези:

  • Куба стикається зі значним тиском з боку адміністрації Трампа після падіння режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі.
  • Трамп заявив, що розглядає сценарій "дружнього поглинання" острова.

США можуть завдати ударів по Кубі

Куба буде наступною. За цією комуністичною диктатурою на Кубі прийдуть. Їхні дні пораховані.

Ліндсі Грем

Ліндсі Грем

Американський сенатор

На його переконання, іранський режим, який є “материнським кораблем міжнародного тероризму”, ось-ось впаде.

Капітан корабля, аятола, мертвий як камінь, — наголосив Грем.

Що важливо розуміти, протягом останніх тижнів Куба стикається з дедалі сильнішим тиском з боку Білого дому.

Ситуація почала різко погіршуватися після падіння режиму колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Ба більше, наголошується, що ембарго на постачання палива з боку Штатів поглибило економічну кризу в країні та погіршило дефіцит продовольства і ліків.

Фактично Трамп вимагає від Куби розірвати відносини з "ворожими країнами" та терористичними угрупованнями, насамперед "Хезболлу" та "Хамас".

Гавана зазнає тиску у вигляді мит, а адміністрація Трампа погрожує ввести мита на країни, які прямо чи опосередковано постачають нафту на Кубу, згідно з указом, виданим у січні.

