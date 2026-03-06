Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд Куби «досить скоро впаде», і Вашингтон нині зосереджений на цьому питанні.
Головні тези:
- Трамп заявив, що уряд Куби, на його думку, швидко впаде, і США концентрують увагу саме на цьому питанні.
- Президент вважає, що ситуація з Кубою назрівала десятиліттями, і тепер саме настане цей момент.
Трамп заявив, що уряд Куби незабаром впаде
Трамп висловив впевненість у кінці цього уряду Куби.
За його словами, ситуація з Кубою назрівала десятиліттями.
Я спостерігаю за цим уже 50 років, і тепер це ніби саме йде мені до рук. У нас усе йде дуже добре.
Напередодні Трамп у Білому домі заявив, що повернення американських кубинців на батьківщину є лише «питанням часу», натякнувши, що це може стати наступним завданням його адміністрації після війни з Іраном, яка триває.
