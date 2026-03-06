Уряд Куби незабаром впаде — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд Куби «досить скоро впаде», і Вашингтон нині зосереджений на цьому питанні.

Головні тези:

  • Трамп заявив, що уряд Куби, на його думку, швидко впаде, і США концентрують увагу саме на цьому питанні.
  • Президент вважає, що ситуація з Кубою назрівала десятиліттями, і тепер саме настане цей момент.

Трамп заявив, що уряд Куби незабаром впаде

Трамп висловив впевненість у кінці цього уряду Куби.

Куба, до речі, скоро впаде. Це не пов’язано з іншими подіями, але вона теж впаде. Вони дуже хочуть укласти угоду, хочуть домовитися. Тому я збираюся направити туди Марко (Рубіо), і подивимося, як це спрацює. Ми справді зараз на цьому зосереджені.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За його словами, ситуація з Кубою назрівала десятиліттями.

Я спостерігаю за цим уже 50 років, і тепер це ніби саме йде мені до рук. У нас усе йде дуже добре.

Напередодні Трамп у Білому домі заявив, що повернення американських кубинців на батьківщину є лише «питанням часу», натякнувши, що це може стати наступним завданням його адміністрації після війни з Іраном, яка триває.

Він (Рубіо — ред.) виконує певну роботу, і наступним завданням буде зробити особливу Кубу, — сказав Трамп у четвер, маючи на увазі свого державного секретаря. - Він каже: «Давайте спочатку закінчимо це». Ми могли б зробити усе одночасно, але трапляються погані речі.

