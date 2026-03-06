Уряд Куби незабаром впаде — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд Куби «досить скоро впаде», і Вашингтон нині зосереджений на цьому питанні.

Трамп заявив, що уряд Куби незабаром впаде

Куба, до речі, скоро впаде. Це не пов’язано з іншими подіями, але вона теж впаде. Вони дуже хочуть укласти угоду, хочуть домовитися. Тому я збираюся направити туди Марко (Рубіо), і подивимося, як це спрацює. Ми справді зараз на цьому зосереджені. Дональд Трамп Президент США

За його словами, ситуація з Кубою назрівала десятиліттями.

Я спостерігаю за цим уже 50 років, і тепер це ніби саме йде мені до рук. У нас усе йде дуже добре.

Напередодні Трамп у Білому домі заявив, що повернення американських кубинців на батьківщину є лише «питанням часу», натякнувши, що це може стати наступним завданням його адміністрації після війни з Іраном, яка триває.