Трамп оценил вероятность введения войск США в Иран
Мир
Трамп
Источник:  CNN

Американский лидер Дональд Трамп допустил сухопутную операцию против Ирана, однако четко дал понять, что этот сценарий будет рассматриваться "лишь по очень весомой причине".

Главные тезисы

  • Трамп допустил возможность начала сухопутной операции против Ирана.
  • Он до сих пор настроен сделать все возможное, чтобы Тегеран объявил о своей капитуляции.

Войска США могут быть введены в Иран

Свою позицию на этот счет глава Белого дома озвучил во время общения с журналистами на борту президентского самолета.

Дональд Трамп четко дал понять, что пока не исключает сценарий сухопутной операции США на территории Ирана.

Я даже не хочу говорить об этом сейчас. Не думаю, что это уместный вопрос — вы же знаете, что я на него не отвечу… Возможна ли она? Вероятно, по очень веской причине — это должна быть очень веская причина. Я бы сказал, что если бы мы когда-нибудь такое сделали, они настолько разбиты, что не могут воевать "на земле".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американские журналисты решили уточнить у главы Белого дома, рассматривается ли наземное вмешательство США для извлечения запасов обогащенного урана, накопленного Ираном.

По словам Дональда Трампа, "на определенном этапе" это действительно может произойти.

Президент США еще раз повторил, что пока не рассматривает иного завершения операции, чем безусловная капитуляция Ирана.

