Армия США уничтожила 42 военных корабля Ирана — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили 42 корабля иранского флота за последние три дня.
Главные тезисы
- Дональд Трамп заявил о разрушении 42 кораблей иранского флота в ходе выступления на саммите “Щит Америки”.
- Президент США выразил обеспокоенность по поводу потенциальной угрозы со стороны Ирана в отношении ядерного оружия.
Трамп заявил об уничтожении ВМС Ирана
Президент США сделал это заявление во время выступления перед главами государств 12 стран Западного полушария на саммите "Щит Америки" в Дорале, штат Флорида.
Он также повторил утверждение — без предоставления доказательств — о том, что Иран приближался к созданию ядерного оружия.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-