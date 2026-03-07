Армия США уничтожила 42 военных корабля Ирана — Трамп
Категория
Политика
Дата публикации

Армия США уничтожила 42 военных корабля Ирана — Трамп

Трамп
Читати українською
Источник:  NBC News

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили 42 корабля иранского флота за последние три дня.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп заявил о разрушении 42 кораблей иранского флота в ходе выступления на саммите “Щит Америки”.
  • Президент США выразил обеспокоенность по поводу потенциальной угрозы со стороны Ирана в отношении ядерного оружия.

Трамп заявил об уничтожении ВМС Ирана

Президент США сделал это заявление во время выступления перед главами государств 12 стран Западного полушария на саммите "Щит Америки" в Дорале, штат Флорида.

Это был конец военно-морского флота. Мы уничтожили их воздушные силы, уничтожили их средства связи, и все телекоммуникации исчезли. Я не знаю, как они общаются, но думаю, что они тоже что-нибудь придумают.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он также повторил утверждение — без предоставления доказательств — о том, что Иран приближался к созданию ядерного оружия.

У них было бы ядерное оружие, знаете, это безумие, и они бы его использовали. Поэтому мы оказали миру услугу.

