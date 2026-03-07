Армия США уничтожила 42 военных корабля Ирана — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили 42 корабля иранского флота за последние три дня.

Трамп заявил об уничтожении ВМС Ирана

Президент США сделал это заявление во время выступления перед главами государств 12 стран Западного полушария на саммите "Щит Америки" в Дорале, штат Флорида.

Это был конец военно-морского флота. Мы уничтожили их воздушные силы, уничтожили их средства связи, и все телекоммуникации исчезли. Я не знаю, как они общаются, но думаю, что они тоже что-нибудь придумают. Дональд Трамп Президент США

Он также повторил утверждение — без предоставления доказательств — о том, что Иран приближался к созданию ядерного оружия.