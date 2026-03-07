Армія США знищила 42 військові кораблі Ірану — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищили 42 кораблі іранського флоту за останні три дні.
Головні тези:
- Згідно зі заявою президента США Дональда Трампа, армія США знищила 42 кораблі іранського флоту за останні три дні.
- Трамп також висловив обурення щодо можливості Ірану створити ядерну зброю, вказавши на необхідність захисту світу від подібних загроз.
Трамп заявив про знищення ВМС Ірану
Президент США зробив цю заяву під час виступу перед главами держав 12 країн Західної півкулі на саміті «Щит Америки» в Доралі, штат Флорида.
Він також повторив твердження — без надання доказів — про те, що Іран наближався до створення ядерної зброї.
