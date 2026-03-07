Армія США знищила 42 військові кораблі Ірану — Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації

Армія США знищила 42 військові кораблі Ірану — Трамп

Трамп
Джерело:  NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищили 42 кораблі іранського флоту за останні три дні.

Головні тези:

  • Згідно зі заявою президента США Дональда Трампа, армія США знищила 42 кораблі іранського флоту за останні три дні.
  • Трамп також висловив обурення щодо можливості Ірану створити ядерну зброю, вказавши на необхідність захисту світу від подібних загроз.

Трамп заявив про знищення ВМС Ірану

Президент США зробив цю заяву під час виступу перед главами держав 12 країн Західної півкулі на саміті «Щит Америки» в Доралі, штат Флорида.

Це був кінець військово-морського флоту. Ми знищили їхні повітряні сили, ми знищили їхні засоби зв'язку, і всі телекомунікації зникли. Я не знаю, як вони спілкуються, але думаю, що вони теж щось придумають.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він також повторив твердження — без надання доказів — про те, що Іран наближався до створення ядерної зброї.

Вони б мали ядерну зброю, знаєте, це божевілля, і вони б її використовували. Тож ми зробили світу послугу.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп хоче ввести війська США до Ірану — інсайдери
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп розлютився через питання про допомогу Ірану з боку Путіна
The White House
Трамп не хоче коментувати дії Путіна
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп анонсував "дуже сильний удар" по Ірану
Donald Trump
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?