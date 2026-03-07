Армія США знищила 42 військові кораблі Ірану — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищили 42 кораблі іранського флоту за останні три дні.

Трамп заявив про знищення ВМС Ірану

Президент США зробив цю заяву під час виступу перед главами держав 12 країн Західної півкулі на саміті «Щит Америки» в Доралі, штат Флорида.

Це був кінець військово-морського флоту. Ми знищили їхні повітряні сили, ми знищили їхні засоби зв'язку, і всі телекомунікації зникли. Я не знаю, як вони спілкуються, але думаю, що вони теж щось придумають. Дональд Трамп Президент США

Він також повторив твердження — без надання доказів — про те, що Іран наближався до створення ядерної зброї.