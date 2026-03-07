Трамп хоче ввести війська США до Ірану — інсайдери

Як вдалося дізнатися NBC News, американський лідер Дональд Трамп у приватних бесідах з членами своєї команди не приховував серйозну зацікавленість у розгортанні обмеженого американського контингенту на території Ірану. Однак фінального рішення він поки не ухвалив.
Головні тези:
- Трамп уже розмірковує про майбутнє післявоєнного Ірану.
- У Білому домі заперечують, що президент розглядає сценарії з введенням військ.
Що відомо про плани Трампа
Згідно з даними анонімних джерел, очільник Білого дому вже обговорював ідею розгортання наземних американських військ зі своїми радниками та членами Республіканської партії.
Під час цих дискусій Дональд Трамп розкрив своє бачення майбутнього Ірану після знищення злочинного режиму.
На переконання президента США, іранський уран буде в безпеці, а Вашингтон і нова влада Тегерану будуть співпрацювати в галузі видобутку нафти, подібно до того, як це роблять США і Венесуела.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт наразі заперечує ці дані від анонімних джерел.
За її словами, президент США не давав жодних наказів, пов'язаних з наземними військами.
