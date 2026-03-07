Трамп хочет ввести войска США в Иран — инсайдеры

Как удалось узнать NBC News, американский лидер Дональд Трамп в приватных беседах с членами своей команды не скрывал серьезную заинтересованность в развертывании ограниченного американского контингента на территории Ирана. Однако финального решения он пока не принял.

Что известно о планах Трампа

Согласно данным анонимных источников, глава Белого дома уже обсуждал идею развертывания наземных американских войск со своими советниками и членами Республиканской партии.

В ходе этих дискуссий Дональд Трамп раскрыл свое видение будущего Ирана после уничтожения преступного режима.

По убеждению президента США, иранский уран будет в безопасности, а Вашингтон и новые власти Тегерана будут сотрудничать в области добычи нефти, подобно тому, как это делают США и Венесуэла.

Комментарии президента, выражающие серьезный интерес к развертыванию наземных войск, не были сосредоточены на крупномасштабном наземном вторжении в Иран, а скорее на идее небольшого контингента американских войск, который будет использоваться для конкретных стратегических целей, — заявили инсайдеры.

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт отрицает эти данные от анонимных источников.