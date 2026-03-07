Трамп хочет ввести войска США в Иран — инсайдеры

Как удалось узнать NBC News, американский лидер Дональд Трамп в приватных беседах с членами своей команды не скрывал серьезную заинтересованность в развертывании ограниченного американского контингента на территории Ирана. Однако финального решения он пока не принял.
Главные тезисы
- Трамп уже размышляет о будущем послевоенного Ирана.
- В Белом доме отрицают, что президент рассматривает сценарии с вводом войск.
Что известно о планах Трампа
Согласно данным анонимных источников, глава Белого дома уже обсуждал идею развертывания наземных американских войск со своими советниками и членами Республиканской партии.
В ходе этих дискуссий Дональд Трамп раскрыл свое видение будущего Ирана после уничтожения преступного режима.
По убеждению президента США, иранский уран будет в безопасности, а Вашингтон и новые власти Тегерана будут сотрудничать в области добычи нефти, подобно тому, как это делают США и Венесуэла.
Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт отрицает эти данные от анонимных источников.
По ее словам, президент США не давал никаких приказов, связанных с наземными войсками.
