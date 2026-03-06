Трамп согласен только на безусловную капитуляцию Ирана
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп согласен только на безусловную капитуляцию Ирана

Donald Trump
Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого соглашения с Ираном ждать не стоит. Он подчеркнул, что рассматривает исключительно безусловную капитуляцию Тегерана.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп настаивает на безусловной капитуляции Ирана, отказываясь от любых соглашений.
  • Акции Израиля и США против Ирана вызвали напряженность и обмен ударами между сторонами.

Трамп хочет капитуляции Ирана

О Трампе заявил в соцсети Truth Social.

Президент США подчеркнул, что не будет никакого соглашения с Ираном, "кроме безусловной капитуляции".

После этого, а также после выбора великого и приемлемого лидера (лидеров), мы и многие наши замечательные и очень храбрые союзники и партнеры будем без устали работать, чтобы вернуть Иран из предела разрушения, сделав его экономически большим, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Пост Трампа

Дональд Трамп также дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. Президент США сообщил, что у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера".

Отметим, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова к наземному вторжению американских войск. Он отверг какие-либо переговоры с Вашингтоном, подчеркнув, что Тегеран не просил о прекращении огня, несмотря на удары США и Израиля по всей территории страны.

