Трамп согласен только на безусловную капитуляцию Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого соглашения с Ираном ждать не стоит. Он подчеркнул, что рассматривает исключительно безусловную капитуляцию Тегерана.
Главные тезисы
- Дональд Трамп настаивает на безусловной капитуляции Ирана, отказываясь от любых соглашений.
- Акции Израиля и США против Ирана вызвали напряженность и обмен ударами между сторонами.
Трамп хочет капитуляции Ирана
О Трампе заявил в соцсети Truth Social.
Президент США подчеркнул, что не будет никакого соглашения с Ираном, "кроме безусловной капитуляции".
Дональд Трамп также дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. Президент США сообщил, что у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера".
Отметим, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова к наземному вторжению американских войск. Он отверг какие-либо переговоры с Вашингтоном, подчеркнув, что Тегеран не просил о прекращении огня, несмотря на удары США и Израиля по всей территории страны.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-