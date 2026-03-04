Один звонок Трампа и Нетаньяху разжег войну на Ближнем Востоке — инсайдеры
Один звонок Трампа и Нетаньяху разжег войну на Ближнем Востоке — инсайдеры

Источник:  Axios

Как удалось узнать СМИ от своих инсайдеров, президент США Дональд Трамп и лидер Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор 23 февраля. Во время него они окончательно решили начать операцию против Ирана в субботу, 28 февраля.

Нетаньяху убедил Трампа атаковать Иран

Как утверждают сразу три инсайдера, лидер Израиля заявил Трампу, что верховный лидер Ирана и члены его команды должны встретиться в одном месте в Тегеране утром 28 февраля.

Для Тель-Авива и Вашингтона это была уникальная возможность уничтожить верхушку иранского режима всего лишь одним ударом.

Анонимные источники утверждают, что Трамп и Нетаньяху планировали нанести удар на неделю раньше, то есть 20-21 февраля, однако передумали из-за неблагоприятных погодных условий.

Что важно понимать, глава Белого дома умышленно не концентрировался на теме Ирана в своей ежегодной речи перед Конгрессом, чтобы не испугать аятолла преждевременно и не сорвать операцию его ликвидации.

В тот же день посланники американского президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф позвонили из Женевы после нескольких часов переговоров с иранцами и отчитались, что дипломатия с Тегераном ни к чему не привела.

